Cómo aplicar delineado en párpados caídos

Los párpados caídos o encapotados son aquellos en donde el párpado móvil está cubierto por un pliegue de piel, por lo que requieren de un delineado especial para lucir más abiertos y grandes de lo que enrealidad son.

Este efecto visual se consigue con una serie de trucos aplicados por expertos en el mundo del maquillaje, ya que muchas personas cometen el error común de delinearlos como a cualquier otro ojo, lo que podría provocar que luzcan más pequeños o caídos de lo que en realidad son.

Venga La Alegría | Programa 10 de marzo 2026 Parte 2 | Gran Premio VLA, pasarela, Sin Palabras y más en el Día de Mario Bros

Cómo aplicar el delineado en párpados caídos

Uno de los principales problemas al maquillar ojos con párpados caídos es que el trazo del delineado se oculte al igual que el resto de las sombras que se suelen aplicar.

A diferencia de los ojos que no tienen esta característica, es importante maquillarlos siempre con la mirada abierta, para trabajar en las zonas que serán visibles cuando se mira de frente al espejo.

Preparar el párpado

Aplicar polvo en el párpado evitará que el delineado se transfiera a la parte superior del ojo|Instagram: @sandraportomakeup

Este es el primer paso del proceso y consiste en colocar un poco de primer o polvo traslúcido en los ojos para dar una base uniforme y evitar que el delineado se transfiera al párpado superior por el roce de la piel.

Traza con el ojo abierto

En párpado caído el delineado se aplica con el ojo abierto|Pinterest: Msteffanybeauty

El delineado debe realizarse con el ojo abierto y mirando hacia enfrente del espejo. Primero se puede marcar un pequeño punto en el pliegue donde termina el párpado. Después, se traza una línea diagonal desde la comisura externa del ojo hacia la sien, asegurando que se vea recta a pesar del exceso de piel.

Ala de murciélago

El delineado de murciélago puede ser útil para levantar el párpado caído|Pinterest

Esta técnica consiste en unir la punta de la colita con la línea de las pestañas superiores, creando una línea recta que cruce el pliegue. Al cerrar el ojo se notará que el delineado tiene una forma de escalón o de ala de murciélago con un espacio vacío que se debe rellenar para obtener el efecto deseado.

