El truco para que tu maquillaje sobreviva al calor
Si tu maquillaje se escurre con el calor, entonces debes conocer este truco infalible para que dure horas y resista a las altas temperaturas y al sudor
Llegaron las altas temperaturas y con ellas las dificultades para que el maquillaje permanezca intacto a pesar del calor y el sudor. Por ello, expertos han compartido sus mejores consejos para que tu look no pierda su estilo.
Cuando el clima es caluroso, la piel puede producir mucha más grasa y provocar que algunos productos se cuarteen o derritan, por lo que uno de los principales cambios que deberás hacer es optar por capas más ligeras.
Este es el truco para que tu maquillaje sobreviva al calor
Los profesionales del mundo del maquillaje aseguran que es posible lograr un acabado natural, moderno y profesional que resista durante varias horas, a pesar de las condiciones adversas del clima, siguiendo estos pasos
- Prioriza la hidratación
La piel deshidratada puede absorber el maquillaje y dejarlo parchado cuando comienza el calor. Lo mejor es preparar la piel con un buen gel hidratante y colocar encima una base muy ligera que no deje residuos grasos, pero tampoco reseque.
- Uso de primer
Si lo que quieres es que tu maquilaje dure horas, el primer es un "no negociable". Debes aplicarlo antes como una especie de prebase que también creará una barrera entre la piel y los demás productos.
- Capas delgadas
La base puede colocarse en capas muy ligeras, mejor si tienen acabado natural o son BB Cream, en lugar de cremas de alta cobertura que podrían derretirse más fácilmente.
- Fijador sadwich
Esta técnica es la más usada por maquillistas profesionales y consiste en aplicar fijador en spray después de cada paso de tu rutina de maquillaje, para que se cree una "malla protectora" para cada producto que uses.
- Polvos traslúcidos
Ayudarán a matificar y a sellar las zonas más críticas, como la zona T, la barbilla y toda la frente, que pueden ser lugares donde el sudor correría el maquillaje. Son mejor que los polvos compactos comunes, ya que permiten que la piel respire y dan un acabado más natural.