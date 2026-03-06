Llegaron las altas temperaturas y con ellas las dificultades para que el maquillaje permanezca intacto a pesar del calor y el sudor. Por ello, expertos han compartido sus mejores consejos para que tu look no pierda su estilo.

Cuando el clima es caluroso, la piel puede producir mucha más grasa y provocar que algunos productos se cuarteen o derritan, por lo que uno de los principales cambios que deberás hacer es optar por capas más ligeras.

Este es el truco para que tu maquillaje sobreviva al calor

Los profesionales del mundo del maquillaje aseguran que es posible lograr un acabado natural, moderno y profesional que resista durante varias horas, a pesar de las condiciones adversas del clima, siguiendo estos pasos

Prioriza la hidratación

La piel deshidratada puede absorber el maquillaje y dejarlo parchado cuando comienza el calor. Lo mejor es preparar la piel con un buen gel hidratante y colocar encima una base muy ligera que no deje residuos grasos, pero tampoco reseque.

Como en todo proceso de maquillaje, la hidratación es el primer paso|Pinterest: Digiuniversel

Uso de primer

Si lo que quieres es que tu maquilaje dure horas, el primer es un "no negociable". Debes aplicarlo antes como una especie de prebase que también creará una barrera entre la piel y los demás productos.

Capas delgadas

Las capas ligeras y el maquillaje natural resisten mejor a las altas temperaturas|Pinterest

La base puede colocarse en capas muy ligeras, mejor si tienen acabado natural o son BB Cream, en lugar de cremas de alta cobertura que podrían derretirse más fácilmente.

Fijador sadwich

Esta técnica es la más usada por maquillistas profesionales y consiste en aplicar fijador en spray después de cada paso de tu rutina de maquillaje, para que se cree una "malla protectora" para cada producto que uses.

La aplicación de polvos traslúcidos es ligera y fija el maquillaje|Pinterest

Polvos traslúcidos

Ayudarán a matificar y a sellar las zonas más críticas, como la zona T, la barbilla y toda la frente, que pueden ser lugares donde el sudor correría el maquillaje. Son mejor que los polvos compactos comunes, ya que permiten que la piel respire y dan un acabado más natural.