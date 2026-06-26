Cómo aplicar sombras matte en párpados maduros para disimular arrugas: paso a paso

Con el paso de los años, la forma de maquillar los ojos también necesita adaptarse. La aparición de líneas de expresión, párpados más pesados o la pérdida de firmeza hace que algunas técnicas dejen de favorecer la mirada. Sin embargo, con pequeños cambios en la aplicación del maquillaje es posible conseguir un efecto más luminoso, fresco y natural sin necesidad de recurrir a productos complicados.

Paso a paso para aplicar sombras matte y disimular las arrugas

No se trata de utilizar más productos, sino de cambiar la técnica. De acuerdo con Glamour, elegir colores suaves, difuminar correctamente las sombras y dar protagonismo a las pestañas y las cejas permite conseguir una mirada más abierta, descansada y favorecedora, resaltando la belleza natural de la piel madura y disimulando las arrugas. Para lograrlo de mejor manera, sigue estos consejos:

