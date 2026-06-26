Cómo aplicar sombras matte en párpados maduros para disimular arrugas: paso a paso
Con el paso del tiempo, pequeños cambios en la forma de maquillarte pueden hacer una gran diferencia. Descubre las mejores técnicas para disimular las arrugas.
Con el paso de los años, la forma de maquillar los ojos también necesita adaptarse. La aparición de líneas de expresión, párpados más pesados o la pérdida de firmeza hace que algunas técnicas dejen de favorecer la mirada. Sin embargo, con pequeños cambios en la aplicación del maquillaje es posible conseguir un efecto más luminoso, fresco y natural sin necesidad de recurrir a productos complicados.
Paso a paso para aplicar sombras matte y disimular las arrugas
No se trata de utilizar más productos, sino de cambiar la técnica. De acuerdo con Glamour, elegir colores suaves, difuminar correctamente las sombras y dar protagonismo a las pestañas y las cejas permite conseguir una mirada más abierta, descansada y favorecedora, resaltando la belleza natural de la piel madura y disimulando las arrugas. Para lograrlo de mejor manera, sigue estos consejos:
- Corrige las bolsas sin aplicar demasiado corrector. Uno de los errores más comunes es cubrir toda la bolsa del ojo con corrector. Lo ideal es aplicarlo únicamente sobre la línea de sombra que forma la bolsa y difuminarlo cuidadosamente. Después, sella con una pequeña cantidad de polvo traslúcido para evitar que el producto se acumule en las líneas de expresión.
- Elige sombras en tonos suaves y naturales. Los colores nude, rosa, marrón, topo, terracota, gris o cobre suelen ser los que mejor funcionan en pieles maduras. Estos tonos aportan profundidad sin endurecer la mirada y son mucho más fáciles de difuminar que los colores demasiado intensos.
- Prefiere acabados mate y reserva el brillo para puntos estratégicos. Las sombras con mucho brillo pueden resaltar las arrugas del párpado. En su lugar, opta por acabados mate y utiliza un tono ligeramente satinado únicamente debajo del arco de la ceja para aportar luz sin marcar la textura de la piel.
- Difumina las sombras siempre hacia arriba. La dirección del maquillaje hace una gran diferencia. Aplica los tonos más oscuros en la esquina externa del ojo y difumínalos hacia la cola de la ceja para crear un efecto visual de elevación. Después, utiliza un tono más claro en la parte interna del párpado para aportar mayor luminosidad.
- Sustituye el delineador líquido por un acabado más suave. Cuando el párpado comienza a caer, los delineados muy marcados pueden resultar más difíciles de aplicar y endurecer la expresión. Una mejor opción es utilizar un lápiz o una sombra oscura difuminada entre las pestañas superiores, ya que proporciona definición con un acabado mucho más natural.
- Da protagonismo a las pestañas. Unas pestañas bien curvadas ayudan a abrir la mirada al instante. Utiliza un rizador antes de aplicar la máscara y distribuye el producto con movimientos en zigzag desde la raíz hasta las puntas, prestando especial atención a las pestañas del extremo exterior para potenciar el efecto de elevación.
- Define las cejas con un acabado natural. Con el paso del tiempo es normal que las cejas pierdan densidad. Rellenar suavemente las zonas con menos vello utilizando un lápiz o una sombra uno o dos tonos más claros que el color del cabello ayuda a enmarcar la mirada sin endurecer las facciones. Para finalizar, péinalas hacia arriba y fija los pelitos con un gel transparente para conseguir un aspecto más fresco.