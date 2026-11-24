Uno de los productos de maquillaje más utilizados por las mujeres, especialmente cuando pasan la barrera de los 50 años, es la sombra en los ojos y se trata de un cosmético que se aplica en los párpados de las cejas para dar dimensión, color, luz y dimensión a la mirada. De acuerdo a lo que estés buscando, es el tipo de sombra que deberás usar, como así también el color de los ojos. Y en este caso, los expertos en maquillaje compartieron cuáles son los 4 tonos que abren la mirada en ojos marrones.

Tal como lo mencionábamos, las sombras en los ojos son fundamentales dentro del mundo del maquillaje, teniendo en cuenta que sirven para dar profundidad; para iluminar y resaltar con tonos claros o brillantes; para crear contrastes, entre otros. Se aplican generalmente debajo de los párpados y debajo de las cejas para lograr un mejor color a la mirada.

Porqué las sombras quedan bien con los ojos marrones

Otro de los motivos por los cuales utilizan este producto de maquillaje, es que porque ayudará a resaltar la mirada, a ocultar algunas imperfecciones sobre debajo de los ojos como las arrugas y porque quitarán años de encima. Por otro lado, si tienes ojos marrones y no sabes qué tipo de sombra usar, debes tener en cuenta que es uno de los más fáciles para jugar con las sombras y favorecerlas en menos de un minuto, y hay cuatro tonos que abrirán la mirada y darán mayor profundidad.

4 sombras para ojos marrones

Rosados intensos o ciruelas: genera contraste con el iris marrón sin tener que recurrir a los más oscuros y la clave está en conseguir un efecto ahumado bien difuminado para crear así una mirada intensa y romántica gracias a las tonalidades

Rosas empolvados: esta sombra logrará una mirada despierta y es que ayudarán a suavizar la mirada y aportar un punto de frescura, consiguiendo luminosidad inmediata

Marrones: las sombras marrones es una de las más buscadas y versátiles para ojos marrones y el secreto está en jugar con las intensidades mediante looks ahumados o degradados. Aporta más calidez