5 jugos naturales que te harán lucir una cintura espectacular en las vacaciones de Semana Santa 2026

Ya tienes todo listo para estas vacaciones de Semana Santa 2026, pero quizá sientes que te falta ese toque final: una cintura de ensueño. Por eso, aquí te recomendamos cinco jugos que puedes preparar en casa antes de tus vacaciones para ayudarte a lucir el abdomen y el cuerpo que tanto deseas.

Recuerda que, aunque estos jugos pueden ayudarte a mejorar el metabolismo, desinflamarte y mantener una flora intestinal más saludable, siempre deben acompañarse de una alimentación correcta y ejercicio constante. Estos hábitos serán clave para lograr un cuerpo más sano y estéticamente moldeado en menos tiempo y de forma segura.

5 jugos para bajar de peso

Jugo verde

Este jugo es ideal para apoyar la quema de grasa, y lo mejor es que solo necesitas jengibre, apio, piña, pepino y espinaca. La combinación de estos ingredientes genera un efecto termogénico que puede favorecer la quema de grasa, además de aportar una buena dosis de fibra para mejorar la digestión.

Jugo verde con perejil

Esta variante del jugo verde es excelente para desinflamar, por lo que necesitas apio, chayote, piña, perejil y agua. Se recomienda tomarlo en ayunas para obtener mejores resultados y comenzar el día sintiéndote más ligera.

Jugo de naranja con papaya y chía

La combinación de estos ingredientes te ayudará a sentirte saciada durante gran parte del día, además de que te aporta fibra, lo que contribuye a una mejor digestión y a la absorción adecuada de grasas.

|Pixabay / Silviarita

Jugo de repollo, limón y pepino

Gracias a su efecto diurético, esta mezcla es ideal para ayudar a eliminar líquidos retenidos. El repollo, el limón y el pepino trabajan en conjunto para desintoxicar el organismo y lograr un cuerpo visiblemente menos inflamado.

Jugo de piña, apio y limón

Este jugo puede favorecer el metabolismo y mejorar la digestión, ayudándote a lucir menos inflamada.

Puedes alternarlos durante la semana y acompañarlos con un estilo de vida saludable para obtener los resultados que deseas en estas vacaciones.