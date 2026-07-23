5 trucos económicos para proteger tu pelo rizado si vas a la playa en vacaciones

Si este verano tienes planeado escaparte a la playa no olvides que el cabello también necesita protección principalmente si es rizado, ya que con esta estructura es más propenso a perder humedad, por lo que la exposición constante al sol y al agua salada puede provocar frizz, puntas abiertas y falta de definición.

La buena noticia es que no necesitas invertir en tratamientos costosos o viajar con demasiados productos para mantener tus rizos saludables durante estos días de descanso

5 cuidados para mantener tus rizos definidos e hidratados en vacaciones

1.-Humedece el cabello antes de entrar al mar

Antes de meterte al mar y disfrutar de sus olas, moja tus cabello con agua dulce, esto ayudará a que las fibras absorban menos sal y evita que se reseque en exceso. Es un truco sencillo que puede marcar una gran diferencia.

2.- Aplica un poco de acondicionador sin enjuague

No necesitas comprar un producto caro o tratamientos, aquí puedes recurrir a un acondicionador libre de enjuague en caso de no contar con él puedes recurrir al que usas habitualmente pero utilizando una mínima cantidad diluido con agua en un atomizador, esto ayudará a crear una barrera protectora, mantener la hidratación y reducir el frizz.

3.- Usa sombrero o pañuelo

Proteger el cabello de los rayos UV también es importante, por lo que utilizar un sombrero de ala ancha o un pañuelo ligero ayudan a disimular el daño solar.

4.- Enjuaga tu cabello al salir de la playa

Después de pasar un tiempo en el mar o alberca que contiene sal o cloro retira cuanto antes esas partículas con agua dulce puedes hacerlo con las regaderas del hotel o las que se montan cerca de las playas, así evitarás que el cabello se vuelva áspero y difícil de desenredar.

5.- Desenreda con los dedos y aplica aceite

Al finalizar el día, desenreda suavemente con los dedos o con un peine de dientes anchos. Después, coloca unas gotas de aceite como aceite de coco o de argán, únicamente en medios y puntas para sellar la hidratación y mantener los rizos suaves y brillantes.