5 trucos económicos para proteger tu pelo rizado si vas a la playa en vacaciones
El sol, la sal del mar y el viento pueden resecar y maltratar los rizos pero con algunos cuidados sencillos y económicos es posible mantenerlos hidratados durante las vacaciones.
Si este verano tienes planeado escaparte a la playa no olvides que el cabello también necesita protección principalmente si es rizado, ya que con esta estructura es más propenso a perder humedad, por lo que la exposición constante al sol y al agua salada puede provocar frizz, puntas abiertas y falta de definición.
La buena noticia es que no necesitas invertir en tratamientos costosos o viajar con demasiados productos para mantener tus rizos saludables durante estos días de descanso
5 cuidados para mantener tus rizos definidos e hidratados en vacaciones
1.-Humedece el cabello antes de entrar al mar
Antes de meterte al mar y disfrutar de sus olas, moja tus cabello con agua dulce, esto ayudará a que las fibras absorban menos sal y evita que se reseque en exceso. Es un truco sencillo que puede marcar una gran diferencia.
2.- Aplica un poco de acondicionador sin enjuague
No necesitas comprar un producto caro o tratamientos, aquí puedes recurrir a un acondicionador libre de enjuague en caso de no contar con él puedes recurrir al que usas habitualmente pero utilizando una mínima cantidad diluido con agua en un atomizador, esto ayudará a crear una barrera protectora, mantener la hidratación y reducir el frizz.
3.- Usa sombrero o pañuelo
Proteger el cabello de los rayos UV también es importante, por lo que utilizar un sombrero de ala ancha o un pañuelo ligero ayudan a disimular el daño solar.
4.- Enjuaga tu cabello al salir de la playa
Después de pasar un tiempo en el mar o alberca que contiene sal o cloro retira cuanto antes esas partículas con agua dulce puedes hacerlo con las regaderas del hotel o las que se montan cerca de las playas, así evitarás que el cabello se vuelva áspero y difícil de desenredar.
5.- Desenreda con los dedos y aplica aceite
Al finalizar el día, desenreda suavemente con los dedos o con un peine de dientes anchos. Después, coloca unas gotas de aceite como aceite de coco o de argán, únicamente en medios y puntas para sellar la hidratación y mantener los rizos suaves y brillantes.
¡Looks ejecutivos para lucir glamorosa y fashion! Diseños ideales para mujeres de 25 a 45 años