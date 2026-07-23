Video: un perrito causó ternura al subir a las alturas para chismosear a sus vecinos

Los perros son seres realmente sorprendentes por lo que con cada ocurrencia enternecen a las personas. Hay acciones que quedan grabadas y se difunden rápidamente por las redes sociales como el caso de este perrito chismoso.

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En las redes se ha difundido un video en el que se puede ver a un perrito que para poder chismosear a los vecinos decidió subir a las alturas para una mejor vista. Sin dudas, los usuarios no tardaron en responder ante tanta ternura.

¿Qué hizo el perrito chismoso?

En el video podemos ver a un perrito que decidió subir a lo más alto para sentarse en el borde de una gran vivienda. La maniobra fue peligrosa, pero él encontró la manera de poder ponerse cómodo para observar todo lo que pasa en las calles.

Una persona que pasaba por el lugar decidió grabar la postura que había tomado el perro Husky. Así también se lo puede ver al animal muy atento a la cámara sin mostrar ni un poco de miedo ante la altura.

Hasta el momento el video cuenta con más de medio millón de interacciones en internet y muchos comentarios donde dejan en claro que para esa raza no hay nada imposible. "Huskys siendo Huskys", "Husky tenía que ser", "mi Husky hace lo mismo", entre otros.

Cabe destacar que los huskies se caracterizan por ser perros muy inteligentes, curiosos y activos. Ellos disfrutan de explorar su entorno y buscar lugares elevados para poder observar lo que ocurre a su alrededor. En este caso su personalidad lo llevó a convertirse en una mascota viral.

Si bien el video es corto con apenas unos segundos, pues dura lo suficiente para poder conquistar a los internautas que se mostraron muy enamorados de este chismoso perrito que ha conquistado internet.