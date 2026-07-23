Conoce el significado del símbolo H+ en el celular

Más de una vez habrás notado que en tu celular ya no aparece el ícono 4G, LTE o 5G por lo que en su lugar encontramos el símbolo H+. Ante esto es que muchos han empezado a dudar si hay un problema con el celular o con el operador.

Noticias Estado De México del 7 de julio 2026

No te preocupes ya que no es un problema de ningún tipo. En realidad, es un símbolo que informa el tipo de red móvil a la que se encuentra conectado tu teléfono y aparece cuando las redes rápidas no se encuentran disponibles.

¿Cuál es el significado del símbolo H+?

En cuanto al símbolo H+ corresponde a HSPA+ (High Speed Packet Access Plus), una tecnología de transmisión de datos móviles que forma parte de la evolución de las redes 3G.

La conexión en los sistemas de Android, aparecen identificadas como NETWORK_TYPE_HSPAP, que corresponde precisamente a una red HSPA+. Por su parte, Samsung también señala en su guía de indicadores de red que el ícono H+ identifica una conexión HSPA+ y no una falla del dispositivo.

Es decir que el símbolo H+ aparece, pero tu celular sigue conectado a internet utilizando una tecnología anterior a 4G LTE y 5G. Aparece cuando la cobertura no alcanza un 4G o 5G por lo que el operador utiliza una red compatible para mantener la conexión. Es muy común que suceda cuando estás dentro de un edificio, un estacionamiento, un elevador o cualquier sitio donde la señal de las redes más modernas tenga dificultades para llegar.

Ten en cuenta que este símbolo no significa que tu celular tenga algún problema ni que la tarjeta SIM esté fallando. Solamente es una indicación de que se está utilizando una red HSPA+, cuyas velocidades suelen ser inferiores a las que ofrecen 4G LTE y 5G.

Ante esta situación es posible que notes que las páginas web tardan un poco más en cargar o que las descargas sean más lentas. Por otro lado, también verás que los videos reducen su calidad o las videollamadas pierden estabilidad.