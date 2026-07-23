Así puedes quitar el sarro de los dientes en tu casa

El sarro en los dientes es un problema que afecta la seguridad de las personas, pero si el mismo está endurecido es muy difícil quitarlo desde la casa. El también conocido como cálculo dental, es una placa bacteriana calcificada y adherida fuertemente al diente.

Noticias Durango del 9 de julio 2026

Hay ocasiones en las que se debe realizar una limpieza profesional por parte de un odontólogo que utiliza ultrasonidos y curetas. Si estás buscando soluciones caseras pues no debes seguir todo lo que dice internet ya que pueden comprometer tu salud.

¿Cómo quitar el sarro de los dientes?

Para quitar el sarro no debes hacer lo siguiente:



Bicarbonato de sodio y sal: Son altamente abrasivos. Desgastan el esmalte dental de forma irreversible y no eliminan el sarro.

Limón o vinagre: Son elementos muy ácidos que desmineraliza el diente. Además, provoca sensibilidad severa y comienzan a aparecer las caries.

Agua oxigenada (peróxido): Puede causar quemaduras químicas en las encías y destruir los tejidos blandos de la boca.

Kits de ultrasonido caseros: Si no cuentas con una capacitación puedes usarlo mal y fracturar el esmalte o lesionar gravemente la encía subgingival.

La solución efectiva es acudir con un profesional para que retire el sarro acumulado. Lo que hará el odontólogo es lo siguiente:



Ultrasonido: El odontólogo utiliza una punta vibratoria con agua a presión que desprende mecánicamente el sarro sin dañar el diente.

Raspado manual: La persona capacitada utiliza curetas especiales que ayudan a retirar el sarro que está oculto debajo de las encías.

Pulido: Se aplica una pasta especial con un cepillo rotatorio para suavizar la superficie del diente y quitar manchas superficiales.

Ten en cuenta que la placa bacteriana blanda tiene un periodo de 24 horas para endurecerse y convertirse en sarro. Para evitar la formación de la misma, ten en cuenta lo siguiente:

Técnica de cepillado: Cepilla tus dientes de 2 a 3 veces al día después de comer. Dedica al menos dos minutos asegurándote de limpiar la unión entre el diente y la encía.

Cepillo eléctrico: Los cepillos eléctricos que cuentan con movimientos oscilantes-rotatorios, remueven más placa que el cepillo manual.

Hilo dental indispensable: Úsalo al menos una vez al día. El cepillo no llega al espacio entre los dientes, lugar donde más rápido se calcifica la placa.

Pastas antisarro: Otra opción es utilizar pastas dentales que contengan flúor o componentes pirofosfatos que retrasan la mineralización de la placa.

Alimentación: Debes reducir el consumo de azúcares y almidones, ya que alimentan a las bacterias que generan la placa bacteriana.

