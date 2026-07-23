4 ideas para crear charms de celular de los Saja Boys con cuentas y acrílico

Si no puedes dejar de escuchar las canciones de los Saja Boys en KPop Demon Hunters, ¿por qué no llevar a la boyband contigo a todas partes? Con unas cuantas cuentas, dijes de acrílico y un poco de creatividad puedes crear phone straps personalizados que harán que tu funda destaque al instante. Lo mejor es que no necesitas ser un experto en manualidades. Solo consigue hilo de nylon de 0.5 mm, cuentas acrílicas, letras, algunos dijes y sella los nudos con un encendedor para obtener un acabado resistente.

Personaliza tu celular con estos cuatro charms inspirados en los Saja Boys

No hace falta comprar mercancía oficial para demostrar que eres fan de los Saja Boys. Con unas cuantas cuentas y un poco de imaginación puedes crear un charm que parece sacado de una tienda de K-pop.

