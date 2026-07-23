4 ideas para crear charms de celular de los Saja Boys con cuentas y acrílico
Cada cuenta puede contar una parte de tu canción favorita. Con estas ideas, tu celular se convierte en un pequeño homenaje a los Saja Boys sin gastar una fortuna.
Si no puedes dejar de escuchar las canciones de los Saja Boys en KPop Demon Hunters, ¿por qué no llevar a la boyband contigo a todas partes? Con unas cuantas cuentas, dijes de acrílico y un poco de creatividad puedes crear phone straps personalizados que harán que tu funda destaque al instante. Lo mejor es que no necesitas ser un experto en manualidades. Solo consigue hilo de nylon de 0.5 mm, cuentas acrílicas, letras, algunos dijes y sella los nudos con un encendedor para obtener un acabado resistente.
Personaliza tu celular con estos cuatro charms inspirados en los Saja Boys
No hace falta comprar mercancía oficial para demostrar que eres fan de los Saja Boys. Con unas cuantas cuentas y un poco de imaginación puedes crear un charm que parece sacado de una tienda de K-pop.
- Charm "Soda Pop" neón. Inspirado en uno de los temas más populares de los Saja Boys, este diseño apuesta por una combinación llamativa de cuentas acrílicas en azul eléctrico, morado y amarillo. Para darle un toque más divertido, intercala cuentas de Fimo con forma de frutas o estrellas y añade letras blancas que formen la frase SODA POP. El resultado será un accesorio colorido que captura la energía de la canción.
- Un diseño dedicado a Jinu. Si Jinu es tu integrante favorito, este charm puede convertirse en el protagonista de tu celular. Combina cuentas negras, gris metálico y plateadas para crear una estética elegante. En el centro coloca cuentas con las letras JINU y añade un dije acrílico con forma de micrófono o estrella que represente su faceta como líder del grupo.
- Charm holográfico inspirado en "Your Idol". Este diseño busca recrear el brillo de un escenario.
Utiliza cuentas tornasol, transparentes o perladas y combínalas con separadores dorados. Como detalle final, incorpora un dije de acrílico con un rayo o una flama para darle un acabado moderno inspirado en el éxito Your Idol.
- El nombre de la banda en versión dark. Para quienes prefieren un estilo más sobrio, esta propuesta mezcla cuentas negras mate con detalles transparentes en rojo o morado. La idea es formar el nombre SAJA BOYS con cuentas de letras distribuidas a lo largo del cordón. El contraste entre los tonos oscuros y los detalles brillantes crea un accesorio minimalista, pero fácil de reconocer para cualquier fan.