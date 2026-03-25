Cómo elegir el bloqueador ideal según tu tipo de piel

Los dermatólogos consideran que para elegir el bloqueador solar adecuado primero debemos conocer cuál es nuestro tipo de piel y tenerlo muy presente mientras observamos las diversas marcas y presentaciones de protectores en la farmacia o en el supermercado.

Y es que las necesidades de un rostro graso no son las mismas de aquellos que tienden a la resequedad. Por ello, hoy te presentamos una guía básica de lo que necesitas considerar al comprar un nuevo bloqueador y así evitar los estragos de los rayos UV.

Ventaneando | Programa completo 25 de marzo de 2026

Así debes elegir tu bloqueador, según tu tipo de piel

Piel grasa o con tendencia al acné

Para este tipo de pieles se recomienda buscar protectores solares con la etiqueta "oil free" o "libre de aceites", así como "toque seco" o "no comedogénico". Generalmente, las fórmulas en gel o las fluidas son las más recomendadas para deshacerse del brillo excesivo y evitar la obstrucción de los poros.

Piel mixta

Los dermatólogos sugieren fórmulas equilibradas y ligeras que sean capaces de controlar la grasa que aparece en la zona T del rostro (frente, nariz y barbilla), pero que al mismo tiempo no resequen el resto de la cara.

Los dermatólogos enfatizan en la importancia de elegir el bloqueador solar adecuado, de acuerdo con tu tipo de piel|Pexels: Kindel Media

Piel seca

El bloqueador solar ideal para estas pieles es aquél cuya presentación es en crema e incluye algunos ingredientes hidratantes como ácido hialurónico. Esto es importante para preveni la resequedad extrema que algunos productos pueden ocasionar.

Piel sensible

Deben elegir aquellos protectores solares que cuentan con ingredientes minerales, como el óxido de zinc o el dióxido de titanio. Muchos de los productos que se recomiendan son de uso dermatológico, que no contienen fragancias para así evitar posibles irritaciones y también aquellos que son hipoalergénicos.

Las pieles sensibles necesitan de protectores solares especiales para mantenerse sanas|Pexels: Mikhail Nilov

Adicionalmente, los expertos recomiendan que los fototipos claros, aquellos que tienden a quemarse más fácilmente, utilicen protectores con un FPS 50+, mientras que los más oscuros obtendrán la protección necesaria con un FPS 30+, incluyendo la prevención de manchas y de daño celular profundo.