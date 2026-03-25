Cómo elegir el bloqueador ideal según tu tipo de piel
Descubre los consejos de expertos dermatólogos para elegir el bloqueador solar ideal, de acuerdo con tu tipo de piel y así mantenerla protegida de los rayos UV
Los dermatólogos consideran que para elegir el bloqueador solar adecuado primero debemos conocer cuál es nuestro tipo de piel y tenerlo muy presente mientras observamos las diversas marcas y presentaciones de protectores en la farmacia o en el supermercado.
Y es que las necesidades de un rostro graso no son las mismas de aquellos que tienden a la resequedad. Por ello, hoy te presentamos una guía básica de lo que necesitas considerar al comprar un nuevo bloqueador y así evitar los estragos de los rayos UV.
Ventaneando | Programa completo 25 de marzo de 2026
Así debes elegir tu bloqueador, según tu tipo de piel
- Piel grasa o con tendencia al acné
Para este tipo de pieles se recomienda buscar protectores solares con la etiqueta "oil free" o "libre de aceites", así como "toque seco" o "no comedogénico". Generalmente, las fórmulas en gel o las fluidas son las más recomendadas para deshacerse del brillo excesivo y evitar la obstrucción de los poros.
- Piel mixta
Los dermatólogos sugieren fórmulas equilibradas y ligeras que sean capaces de controlar la grasa que aparece en la zona T del rostro (frente, nariz y barbilla), pero que al mismo tiempo no resequen el resto de la cara.
- Piel seca
El bloqueador solar ideal para estas pieles es aquél cuya presentación es en crema e incluye algunos ingredientes hidratantes como ácido hialurónico. Esto es importante para preveni la resequedad extrema que algunos productos pueden ocasionar.
- Piel sensible
Deben elegir aquellos protectores solares que cuentan con ingredientes minerales, como el óxido de zinc o el dióxido de titanio. Muchos de los productos que se recomiendan son de uso dermatológico, que no contienen fragancias para así evitar posibles irritaciones y también aquellos que son hipoalergénicos.
Adicionalmente, los expertos recomiendan que los fototipos claros, aquellos que tienden a quemarse más fácilmente, utilicen protectores con un FPS 50+, mientras que los más oscuros obtendrán la protección necesaria con un FPS 30+, incluyendo la prevención de manchas y de daño celular profundo.