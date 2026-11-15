Dile adiós al moho con estas 5 plantas de interior que absorben la humedad

Con la llegada del frío en el invierno, es normal que las personas comiencen a tomar recaudos en relación a esto y que tiene que ver con cuidar que el hogar esté lo más confortable posible, pero pueden aparecer varios problemas como la presencia de moho y humedad en las paredes, y en lugar de gastar dinero en productos químicos, el mejor truco es colocando plantas de interior, por lo que te vamos a compartirte las cinco plantas que absorben la humedad y que requieren de cuidados muy sencillos.

Ante la presencia de las bajas temperaturas, vamos a comenzar a cerrar las ventanas y puertas del hogar para que no entre ninguna corriente frío y pueda causar enfermedades, como así también vamos a encender la calefacción y mantener los ambientes calientes. Sin embargo y más allá de esto, debemos asegurarnos de evitar la presencia de moho y de humedad que es un gran problema y que puede incrementarse durante el invierno.

Por qué se produce el moho y la humedad

El moho y la humedad en el hogar se produce por varios factores, entre ellas, la falta de ventilación en los ambiente durante el invierno, alguna grieta o pérdida en las tuberías y demás. A su vez, puede causar problemas respiratorios y edilicios y en lugar de gastar dinero, la mejor opción es colocando plantas de interior, las cuales tienen la capacidad de absorber la humedad y de garantizar un ambiente óptimo, y que en este caso te compartiremos cuáles son las cinco plantas que debes tener.

5 plantas de interior que absorben la humedad

Begonia: más allá de absorber la humedad y evitar la presencia de moho, ayudará a darle color a cualquier ambiente

Aspidistra: es muy fácil de cuidar, apta para las mascotas de la casa y se destaca por sus hojas de color verde intenso

Cinta: es ideal para absorber la humedad, y es conveniente pulverizarla cuando sus hojas se vuelvan marrones

Helecho rizado: absorbe la humedad y necesita de ambientes húmedos para sobrevivir y se recomienda espaciar los riegos