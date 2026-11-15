Cómo evitar que las uñas se te pongas amarillas después de pintártelas

El nail art es uno de los más populares en el último tiempo, teniendo en cuenta que hace referencia al embellecimiento de las uñas, en donde se aplican todo tipo de productos para darles un nuevo aspecto, un mejor color, colocar brillo y otros aspectos que hacen que se va más elegante. Sin embargo, uno de los principales a los que comúnmente se enfrentan las mujeres es que las uñas se vuelvan amarillas una vez que se pintan, y con este truco, podrás evitar esto.

A la hora de elegir un color para las uñas o un estilo dentro del nail art, las mujeres se fijarán de acuerdo a la moda que esté vigente en esa temporada y que pueda resaltar las manos, haciendo que se vean más elegantes y que la elección de esos tonos, dependerá inclusive de la estación del año, y es que durante el otoño se buscarán aquellos que apuesten por la profundidad, la calidez y la sofisticación.

Por qué las uñas se vuelven amarillas

Sin embargo, uno de los grandes problemas a los que se exponen muchas mujeres es que una vez que se pintan las uñas, éstas se vuelven amarillas, perdiendo su color característico y esto ocurre principalmente el pigmento negro es extremadamente intenso, la uña natural es porosa y si se aplica un tono oscuro, absorberá el color como si fuera una esponja. Además, ocurre por la interacción entre los componentes del esmalte, por lo que los especialistas en nail art, compartieron cómo evitarlo.

Cómo evitar que las vuelvas se vuelvan amarillas luego de pintarlas

Lo que recomendaron las manicuristas expertas para evitar que las uñas se vuelvan amarillas luego de pintarlas es prepararlas y aplicar correctamente y siempre una capa protectora antes de usar un esmalte oscuro. Esto creará una barrera protectora entre la lámina ungueal y los pigmentos del color, reduciendo así el riesgo de que se produzcan manchas.

Por este motivo, antes de aplicar la primera gota de esmalte sobre la uña de color negro u oscuro, es fundamental aplicar esta capa protectora y no sólo alisará la superficie para que el color no quede irregular sino que actúa como una barrera física infranqueable. Podrás optar por el producto Masglo Base ‘Total Care’ que reduce la pérdida de hidratación y nivela las uñas estriadasd.