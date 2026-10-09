Cómo hacer un arco de globos de Rumi y Jinu de KPop Demon Hunters: 3 ideas

Durante los últimos meses, KPop Demon Hunters se ha convertido en una tendencia a nivel mundial, por lo que muchas de las fiestas infantiles que se han hecho, llevan esta temática, especialmente las de los personajes de Rumi y Juni.

Por ese motivo, si en estos momentos o en los próximos meses estás organizando una fiesta de cumpleaños y quieres sorprender a esa persona especial, un arco de globos es una de las mejores opciones para completar tu decoración.

La Chcuela platica con Xavier Flores, quien anuncia más duetos y una nueva etapa musical

3 ideas para hacer un arco de globos de Rumi y Juni de KPop Demon Hunters

Para poder lograr el objetivo de hacer tres diferentes arcos de KPop Demon Hunters, también conocidas de forma popular como Las Guerreras de K-Pop, se deben buscar globos con la paleta de colores de la serie, los cuales son en tonos morados, lilas, violetas con destellos en plata cromado y azul.

Arco orgánico ‘Cazador de Demonios’

Este tipo de arco tiene la forma de una nube asimétrica de energía, el cual es perfecto para poder resaltar una mesa de decoración. Los pasos que debes seguir son los siguientes:



Infla globos de diferentes tamaños, preferentemente de los números 5, 7, 9 y 12 pulgadas.

Forma cuartetos en la base, tienes que unir dos globos del mismo color y luego otros dos de diferente color, hasta formar un cuarteto, estos pueden ser grandes y medianos.

Después pasa un hilo de nylon entre los cuartetos, esto para unirlos y dejarlos firmes, puedes trabajar en bloques y al final juntarlos todos

Finalmente, tienes que pegarte a una pared o mampara de metal.

Como toque de decoración, puedes inflar globos más pequeños y ponerlos en los huecos que quedaron vacíos para darle un efecto tridimensional.

#decoracionconglobos ♬ sonido original - Arte con globos meli @arteconglobosmeli Decoración con globos de las guerreras k pop #arteconglobomeli

Medio arco circular con fondo temático de luces neón

Este arco funciona de buena forma cuando se tiene una estructura de metal, ya que los globos pueden tapar la mitad de arriba o un costado para darle un efecto único. Estos son los pasos a seguir:



Primero debes cubrir la estructura con una tela que de preferencia tenga las figuras de Rumi y Juni.

Forma una guirnalda de dos o tres colores, se pueden poner cuartetos calibrados de forma uniforme, esto se debe de hacer mezclando los colores violeta y azul para dar un efecto nocturno.

Ahora debes de fijar la guirnalda, esto lo puede hacer amarrando globos directo sobre los tubos de metal, se debe de empezar en el piso y que vaya subiendo de forma fluida.

Finalmente, puedes sumar un letrero de luces LED en el centro, adornado de globos en tono metálico con forma de estrellas.

Arco simétrico de ‘Trenza de globos’ con tonos cromados

Esto ya es un poco más avanzado, pues se ve muy elegante y hace un efecto muy parecido al peinado de los personajes. Estos son los pasos a seguir:

