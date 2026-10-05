Cómo hacer el chilorio estilo Sinaloa: la receta ORIGINAL y más sencilla

El chilorio es uno de los platillos más representativos de la gastronomía norteña y en Sinaloa es famosa la receta original que conserva los sabores tradicionales para conquistar hasta a los paladares más exigentes. Lo mejor de todo, es que no es nada difícil de preparar y se puede hacer en poco tiempo para comer delicioso sin tener que pasar horas en la cocina.

¿Qué ingredientes lleva la receta de chilorio?

Si quieres preparar una versión de chilorio casero y que sepa igual al de Sonora, es indispensable reunir los ingredientes exactos. Para esta receta, se necesita:



1 kilo de carne de cerdo. Se utiliza principalmente pierna o espaldilla, ya que estos cortes son más suaves y jugosos, según Larousse Cocina .

. 4 chiles guajillo

2 chiles pasilla

3 dientes ajo

1 cucharadita de orégano

1/2 cucharadita de comino

1/4 taza de vinagre blanco

2 hojas de laurel

2 cucharadas de manteca de cerdo

Sal al gusto

El chilorio estilo Sinaloa es un platillo imperdible para comer riquísimo|Canva

Paso a paso para hacer un chilorio casero y con la receta de Sinaloa

En tu carnicería de confianza, pide la carne en trozos medianos y ponla en una olla con agua. Agrega el laurel y una pizca de sal. Cocina a fuego medio.



Una vez que esté lista, deja enfriar la proteína y deshebra. Aparta una taza del caldo para usarla con la salsa.



Pon los chiles secos en una cacerola con agua tibia. Quita las semillas y las venas. Pasa a la licuadora, añade el ajo, el orégano, el comino, el vinagre y el caldo que previamente reservaste. Muele hasta que todo quede bien incorporado y la piel de los chiles no quede hecha una pasta.



Precalienta una cazuela amplia y pon la manteca para que empiece a disolverse. Cuando esté lista, pasa la carne deshebrada y fríe hasta que empiece a adquirir un color dorado llamativo.



Agrega la salsa y mezcla muy bien hasta que todo el cerdo de la receta de chilorio estilo Sinaloa quede bien cubierto. Corrobora la sal y deja a fuego bajo durante unos 20 minutos, cuidando que no se pegue y no quede muy seca; para solucionarlo también puedes añadir otro toque de caldo.

¿Cómo lograr que el chilorio estilo Sinaloa quede perfecto?

Uno de los mejores secretos para que el chilorio te salga delicioso, es el cocinar la carne hasta que adquiera una consistencia suave y luego agregar la mezcla de chiles secos, especias y vinagre. Esto ayudará a que los sabores se concentren mejor y hará que impregnen mejor la proteína para sea toda una experiencia en cada bocado.

El chilorio se puede utilizar para preparar ricos burritos con frijoles|Canva

Se puede acompañar con tortillas de harian o de maíz, frijoles, arroz y cebollas guisadas. La presentación depende del gusto personal; en burritos, quesadillas, tacos o en el plato. Y listo, tendrás una comida completa y muy rica, pero sin tarderte muchas horas preparándola.