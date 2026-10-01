Receta de huaraches mexicanos: estos son los ingredientes originales que le debes poner
Los antojitos mexicanos son una excelente opción para consentir a tu familia, como los huaraches que se preparan con una receta sencilla de pocos ingredientes.
La comida mexicana es sumamente variada y hay platillos para todos los gustos. Y cuando se trata de "garnachas" deliciosas y que se pueden preparar en casa, los huaraches quedan perfecto, ya que son fáciles de hacer porque la receta no es nada compleja, los ingredientes se consiguen en cualquier mercado y están listos en poco tiempo.
¿Qué ingredientes lleva la receta de huaraches mexicanos? El secreto para que la receta quede exquisita
La base de esta comida es la masa de maíz nixtamalizada, que es posible conseguir en las tortillerías. También es posible hacerla con harina de maíz, agua tibia y un chorrito de aceite para que no se pegue en las manos.
El relleno para la receta original de los huaraches son los frijoles, que deben estar machacados y no muy líquidos para poder armar cada pieza sin que se rompa. Para las guarniciones, puede ser desde solo queso fresco espolvoreado, cebolla picada y salsa, hasta bistec asado o guisados como la tinga.
Y si quieres que tus "garnachas" queden espectaculares y sorprender a todos con el sabor, no puede faltar una buena salsa. Aquí está la opción de elegir si los quieres verdes, rojos o combinados; si pican mucho o con una intensidad suave para que todos disfruten. Todo gracias a que las salsas son capaces de mejorar cualquier platillo y hacer que los sabores sobresalgan mucho mejor.
¿Cómo hacer unos huaraches de frijoles? Paso a paso para que tus antojitos queden muy ricos
- Forma cada pieza. En un recipiente amplio, coloca la masa y mueve con las manos hasta que la consistencia sea suave y no se agriete. Forma bolitas de tamaño mediano, agrega un poco de los frijoles previamente cocinados y frota cada pieza con las palmas para darles la forma ovalada clásica de este antojito mexicano.
Pon los huaraches en el sartén y luego pásalos por aceite. Para garantizar una cocción uniforme, los huaraches primero se deben poner sobre un comal caliente. Cuando la masa empiece a cambiar de color, es momento de pasarlos a un sartén con un chorrito de aceite (no como si estuvieras friendo quesadillas).
- Prepara los huaraches al gusto. Sirve las guarniciones de tu preferencia, ya sea que los quieras sencillos solamente con cebolla y queso, o con una costilla de res asada para que quede llenador. En ambas versiones de esta receta, a los huaraches no les puede faltar el queso fresco rallado y una buena salsa picante casera. Incluso, si quieres que sea más completa, es posible agregar un poco de lechuga o nopales.