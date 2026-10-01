Receta de huaraches mexicanos: estos son los ingredientes originales que le debes poner

La comida mexicana es sumamente variada y hay platillos para todos los gustos. Y cuando se trata de "garnachas" deliciosas y que se pueden preparar en casa, los huaraches quedan perfecto, ya que son fáciles de hacer porque la receta no es nada compleja, los ingredientes se consiguen en cualquier mercado y están listos en poco tiempo.

¿Qué ingredientes lleva la receta de huaraches mexicanos? El secreto para que la receta quede exquisita

La base de esta comida es la masa de maíz nixtamalizada, que es posible conseguir en las tortillerías. También es posible hacerla con harina de maíz, agua tibia y un chorrito de aceite para que no se pegue en las manos.

El relleno para la receta original de los huaraches son los frijoles, que deben estar machacados y no muy líquidos para poder armar cada pieza sin que se rompa. Para las guarniciones, puede ser desde solo queso fresco espolvoreado, cebolla picada y salsa, hasta bistec asado o guisados como la tinga.

A la receta de los huaraches no les puede faltar una salsa casera|Canva

Y si quieres que tus "garnachas" queden espectaculares y sorprender a todos con el sabor, no puede faltar una buena salsa. Aquí está la opción de elegir si los quieres verdes, rojos o combinados; si pican mucho o con una intensidad suave para que todos disfruten. Todo gracias a que las salsas son capaces de mejorar cualquier platillo y hacer que los sabores sobresalgan mucho mejor.

¿Cómo hacer unos huaraches de frijoles? Paso a paso para que tus antojitos queden muy ricos