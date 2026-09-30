Cómo hacer el relleno de reina pepiada para arepas en freidora de aire en 4 sencillos pasos

Las arepas de reina pepiada son famosas por su delicioso sabor y la textura cremosa del relleno que sorprende a cada mordida. Esta receta venezolana es muy sencilla de preparar en casa y, contrario a lo que podría pensarse, no necesita de horas en la cocina y hasta se puede facilitar el proceso con la freidora de aire, un electrodoméstico que está volviéndose indispensable por lo útil que es para casi cualquier ingrediente.

¿Qué lleva el relleno de reina pepiada?

Además de que la masa para las arepas tiene que estar bien preparada para que queden ricas y con una textura antojable, hacer un buen relleno es fundamental. Según Larousse Cocina, La versión de reina pepiada consiste en una mezcla de pollo deshebrado, aguacate y mayonesa, de modo que con pocos ingredientes es posible crear una comida que fascine a todos.

La receta de reina pepiada es muy fácil de hacer en casa|Canva

Así que si quieres sorprender a tu familia con una comida diferente, pero no tienes tanto tiempo para cocinar, aprovecha la air fryer para poner la pechuga de pollo previamente sazonada al gusto. Procura introducir pedazos medianos, lo que hará la cocción más sencilla. El tiempo depende de la potencia de tu aparato, pero lo mejor es checar si la carne del centro ya está antes de desmenuzarla y la temperatura aproximada es de 190°, según explica el sitio especializado Springer Mountain Farms.

Receta de reina pepiada en 4 pasos: así se hace el relleno para que arepas en freidora de aire