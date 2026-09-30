Cómo hacer el relleno de reina pepiada para arepas en freidora de aire en 4 sencillos pasos
La receta de la reina pepiada no es para nada compleja y hacer un buen relleno qeda perfecto para cuando tienes poco tiempo, pero quieres comer delicioso.
Las arepas de reina pepiada son famosas por su delicioso sabor y la textura cremosa del relleno que sorprende a cada mordida. Esta receta venezolana es muy sencilla de preparar en casa y, contrario a lo que podría pensarse, no necesita de horas en la cocina y hasta se puede facilitar el proceso con la freidora de aire, un electrodoméstico que está volviéndose indispensable por lo útil que es para casi cualquier ingrediente.
¿Qué lleva el relleno de reina pepiada?
Además de que la masa para las arepas tiene que estar bien preparada para que queden ricas y con una textura antojable, hacer un buen relleno es fundamental. Según Larousse Cocina, La versión de reina pepiada consiste en una mezcla de pollo deshebrado, aguacate y mayonesa, de modo que con pocos ingredientes es posible crear una comida que fascine a todos.
Así que si quieres sorprender a tu familia con una comida diferente, pero no tienes tanto tiempo para cocinar, aprovecha la air fryer para poner la pechuga de pollo previamente sazonada al gusto. Procura introducir pedazos medianos, lo que hará la cocción más sencilla. El tiempo depende de la potencia de tu aparato, pero lo mejor es checar si la carne del centro ya está antes de desmenuzarla y la temperatura aproximada es de 190°, según explica el sitio especializado Springer Mountain Farms.
Receta de reina pepiada en 4 pasos: así se hace el relleno para que arepas en freidora de aire
- Una vez que la pechuga de pollo esté lista, déjala enfriar y desmenuza con un tenedor o con los dedos. No debe quedar tan delgadita para que el sabor se sienta en la arepa.
- En un recipiente por aparte, agrega dos aguacates, dos cucharadas de mayonesa, el jugo de medio limón, un poquito de cilantro picado. Sazona con sal y pimienta al gusto. Incorpora la pechuga y mezcla perfectamente bien todos los ingredientes de la reina pepiada.
- Prepara la masa para las arepas con harina de maíz precocida y agua tibia. Hay que mezclar hasta obtener una consistencia homogénea y que no se quede pegada en los dedos. Arma pequeñas bolitas y aplana. Ponlas en un comal para que estén firmes por fuara y luego usa la freidora de aire por unos cinco minutos o hasta que queden bien de cocción.
- El último paso en esta receta que es fácil y deliciosa para preparar en casa, consiste en hacer un corte al centro de la masa y agregar el relleno de las arepas de reina pepiada, procurando que quede bien abundante. Puedes decorar con rebanadas de aguacate y servir.