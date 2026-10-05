3 ideas para hacer el peinado de Mitsuri Kanroji de Demon Slayer para tu disfraz de Halloween

Uno de los personajes de Demon Slayer que ha conquistado a cientos de niñas es el de Mitsuri Kanroji debido a su personalidad graciosa, fuerte y amorosa por lo que durante esta temporada de Halloween es uno de los disfraces más cotizados por lo que si estás preparando el recrear este atuendo para estas fiestas aquí te dejamos algunas ideas de cómo recrear su característico peinado en tonos rosa con verde.

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Si tú o tu hija piensa disfrazarse de este Pilar este año pero temen a que el peinado no quede igual, debes saber que no necesitas tener el cabello exactamente como el personaje para conseguirlo ya que puedes recurrir a trenzas, extensiones o incluso materiales económicos para poder recrear una versión inspirada en Mitsuri sin maltratar la cabellera.

¿Cómo hacer el peinado de Mitsuri Kanroji paso a paso?

Para recrear el peinado de la Pilar del Amor es sencillo ya que se destaca por ser tranzas con flequillo. Sin embargo, lo que destaca de este disfraz es la larga cabellera y color ya que se distingue por ser abundante y en tonos verde con rosa.

Paso 1.- Divide el cabello en dos partes iguales

Paso 2.- Selecciona y divide el fleco, este en lugar de peinarlo igual divídelo en varias partes para que todas las secciones esten en su lugar utiliza spay, gel, sera o muse para mantenerlos fijos.

Paso 3.- Una vez que hayas dividido el fleco comienza con crear dos trenzas abundantes

Paso 4.- Para cada trenza selecciona tres menschones y comienza trenza una vez concluido intenta separar cada mechón esto con el objetivo de crear un efecto visual más ancho.

Recuerda que la melena de Mitsuri se distingue por tener color así que si quieres crear el peinado más persoanlizado pero no quieres maltratar el cabello a continuación de tejamos algunas ideas para tener ese color.

3 ideas de ara hacer el peinado de Mitsuri Kanroji de Demon Slayer

1.- Trenzas largas con extensiones rosas y verdes

Una de las opciones más sencillas es trabajar con tu propio cabello y agregar extensiones de colores. Divide el cabello en dos partes y haz dos trenzas largas, procurando que queden ligeramente sueltas para conseguir un acabado parecido al de Mitsuri. Puedes utilizar extensiones en tonos rosa pastel y verde.

2.- Peluca personalizada

Si quieres un resultado más parecido al anime, una peluca larga puede ser la alternativa más práctica solo necesitas trenzas. Incluso ya hay pelucas que vienen con el peinado tal cual como en el anime.

3.- Peinado con cabello natural y spray de color

Si quieres hacer el disfraz gastando poco, puedes crear el peinado utilizando spay de color en tonos rosa y verde este es fácil de conseguir y es economico. Lo mejor es que se quita con el agua.