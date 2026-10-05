3 ideas para hacer el peinado de Rumi de Kpop Demon Hunters para tu disfraz de Halloween: tutorial paso a paso

Rumi, de Kpop Demon Hunters, se ha convertido en uno de los personajes favoritos de miles de fans alrededor del mundo, por lo que no es sorpresa que sea uno de los disfraces más esperados para este Halloween. Si piensas disfrazarte de la icónica líder de las Guerreras Kpop, a continuación, te compartimos 3 ideas para hacer su emblemático peinado paso a paso.

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3 ideas fáciles y rápidas para hacer el peinado de Rumi de Kpop Demon Hunters para tu disfraz de Halloween

La trenza de Rumi se caracteriza por su icónica caída en cascada y su gran volumen. El truco está en unir varias coletas para dar ese efecto de cadena y simular una trenza. Aquí te compartimos 3 ideas fáciles y rápidas para hacer este icónico peinado si piensas disfrazarte de la líder de las Guerreras Kpop en Halloween.



Al natural: Lograr este peinado es muy sencillo. Primero divide tu pelo en dos coletas, una arriba y otra abajo. Intenta abrir la de arriba por la mitad, mientras le pasas el cabello de abajo por en medio, creando un efecto de cadena. El pelo que queda debajo, se sujeta con una liga y así sucesivamente hasta llegar al final. Para decorar el peinado, puedes agregar algunos accesorios, como moños o glitter. Aquí el tutorial:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belu • obra, deco & hogar (@haciendounacasa) Con una extensión sintética: Si hay algo que caracteriza a Rumi, sin duda, es su icónico cabello en tono morado. Para agregar ese toque de color a tu disfraz, puedes apoyarte de varias extensiones sintéticas. El procedimiento es bastante similar al anterior. Divide el cabello en varias colas de caballo. Con ayuda de un ganchito, pasa las extensiones a través de ellas y luego une las colas en efecto cascada. Si lo deseas, puedes sellar la base del cabello natural con un spray de color. Aquí el paso a paso:

#tutorial #golden #kpopdemonhunters #huntrix ♬ sonido original - Fernandani @fernanda.ni TUTORIAL PARA EL PEINADO DE RUMI ✨💜 #hairstyle Peluca: Debido a la viralidad de la película, existen diversos sitios en línea que ya venden la emblemática trenza de Rumi en peluca. De tal modo, solo tienes que integrarla a tu peinado con apoyo de algunos pasadores y listo. Te podrás convertir en la líder de las Guerreras Kpop en cuestión de minutos. Aquí un ejemplo.

¿Cómo disfrazarte de Rumi de Kpop Demon Hunters este Halloween 2026?

Para el resto del disfraz, necesitas una chaqueta corta de color amarillo. Combínala con una camiseta blanca, de preferencia de cuello alto, y unos shorts azul marino, acompañados de un cinturón rosado. Para el calzado, se recomiendan unas botas altas y negras, aunque también podrías usar tenis para mayor comodidad.