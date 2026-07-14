Cómo hacer un especiero con cajas de fresas fácil y práctico

¿Tienes cajas de fruta guardadas? Con un poco de creatividad puedes convertirlas en un práctico especiero de fresas para organizar tu cocina sin gasta de más. Este proyecto te ayudará a mantener tus especies organizadas sin gastar demasiado dinero. Además, aportará un toque rústico y decorativo a tu cocina.

Lo mejor de hacer de esto que no necesitas ser un experto para obtener un buen resultado. Con unos pocos materiales y tiempo podrás fabricar un organizador resistente y funcional. Así, aprovecharás una caja que de otra manera terminaría en la basura.

¿Cómo hacer un especiero con cajas de fresas?

Para hacer un especiero con una caja de fresas, primero limpia bien la madera y lija toda la superficie para eliminar astillas e imperfecciones. Si lo deseas, aplica una capa de pintura o barniz para protegerla y darle un mejor acabado. Deja secar completamente antes de continuar con el armado.

Después, decide si colocarás la caja de forma vertical u horizontal, según el espacio disponible en tu cocina. Marca los lugares donde irán las repisas si quieres agregar niveles para acomodar los frascos. Fija las tablas con clavos o tornillos para que queden firmes.

Una vez que la estructura esté lista, coloca ganchos o soportes en la parte trasera para poder colgar el especiero en la pared. Verifica que quede bien nivelado y sujeto antes de colocar los recipientes. Esto evitará que el organizador se mueva o se desprenda con el peso.

Por último, acomoda los frascos según el tamaño o el uso que les des en la cocina. También puedes añadir etiquetas para identificar cada condimento con mayor facilidad. Así tendrás un especiero práctico, económico y hecho con materiales que cuidan el medio ambiente.

