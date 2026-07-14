Vive en el campo y dio su secreto para lavar ropa: “Esta tela es con jabón en polvo, si no se despinta”

Los consejos para lavar la ropa continúan acumulando millones de reproducciones en TikTok, especialmente cuando provienen de personas con años de experiencia en el cuidado de las prendas. Esta vez, una mujer que vive en el campo llamó la atención al compartir un método que utiliza para evitar que ciertas telas pierdan color durante el lavado .

A través de dos videos publicados en TikTok, la creadora de contenido @1homey1 explicó que no todas las prendas deben lavarse de la misma manera. Según muestra en sus grabaciones, algunas telas requieren jabón en polvo para conservar mejor sus colores y evitar que se despinten con el paso del tiempo. El consejo despertó rápidamente el interés de miles de usuarios que buscan mantener su ropa como nueva.

En uno de los videos, la mujer clasifica distintas prendas antes de lavarlas y explica cuáles necesitan cuidados especiales.

En otra publicación, muestra parte de su rutina doméstica y recalca la importancia de elegir correctamente el producto de limpieza según el tipo de tela.

Su principal recomendación es identificar el material de cada prenda antes de iniciar el lavado y utilizar el detergente más adecuado para conservar los colores. Según explica, este sencillo hábito puede marcar una gran diferencia en la apariencia y duración de la ropa.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Muchos usuarios agradecieron el consejo y compartieron experiencias similares relacionadas con el cuidado de las prendas. Algunos comentaron que desconocían que ciertos tejidos podían perder intensidad en sus colores debido al uso de detergentes inadecuados, mientras que otros aseguraron haber aprendido este mismo truco de sus madres y abuelas.

"Mi mamá siempre separaba esa ropa y ahora entiendo por qué", escribió una usuaria. Otro comentario destacó: "Pensé que toda la ropa se podía lavar igual, pero este consejo me ha servido muchísimo". Las publicaciones acumularon miles de interacciones gracias a la sencillez, practicidad y utilidad de la recomendación.

Cómo se debe lavar la ropa: 2 detalles importantes

De acuerdo con especialistas en el cuidado textil, utilizar el detergente correcto puede ayudar a preservar tanto los colores como la calidad de las fibras de la ropa. Diversas guías de lavado señalan que las prendas delicadas o con tintes intensos suelen requerir cuidados especiales para evitar el desgaste prematuro.

Además, la separación por colores continúa siendo una de las recomendaciones más importantes para el lavado doméstico. Las prendas oscuras, brillantes o recién compradas pueden liberar pigmentos durante los primeros lavados y afectar otras piezas si se mezclan incorrectamente.

Qué tipo de ropa se debe lavar a mano

Aunque las lavadoras modernas facilitan gran parte de las tareas domésticas, algunas prendas requieren un tratamiento más delicado para conservar su forma, textura y color original. Los especialistas recomiendan el lavado a mano para ciertos tejidos que pueden dañarse con el movimiento constante de la máquina.

Según el portal Home Healty Home, entre las prendas que suelen beneficiarse de este método destacan las elaboradas con seda, encaje, lana, cachemira y otros tejidos delicados. También es recomendable lavar a mano ropa con bordados, pedrería, aplicaciones decorativas o colores intensos que puedan desteñirse con facilidad.

Las guías de cuidado textil indican que el lavado manual reduce la fricción, evita deformaciones y ayuda a preservar mejor la estructura de las fibras. Seguir las instrucciones de la etiqueta y utilizar productos adecuados sigue siendo la mejor estrategia para mantener la ropa en buen estado durante más tiempo.