Cuál es la diferencia entre un brownie y un pastel de chocolate, según la Chef Natalia Santos de MasterChef 24/7

El mundo de la repostería es muy extenso y a veces parece imposible conocer todos los tipos de preparaciones que existen. Sin embargo, una forma sencilla de ir dominando las recetas es conociendo sus características principales, tal como la Chef Natalia Santos de MasterChef 24/7 compartió en su clase especial, cuando le enseñó a los cocineros que un brownie NO es lo mismo que un pastel de chocolate y sus diferencias vienen desde la masa.

De acuerdo con la experta, esta confusión se hace presente por la similitud de ingredientes, aunque en esta misma parte es cuando se define cómo quedará el bizcocho. Esto porque el distintivo principal entre ambos postres es que uno lleva polvo para hornear y debe quedar esponjoso. "A veces sucede que la gente dice que le encanta el brownie, pero a su receta le meten polvo para hornear. Esa es la gran falla entre la gente que no reconoce un brownie y un pastel de chocolate", mencionó.

El brownie se distingue por tener una consistencia húmeda|Canva

¿Cuál es la consistencia perfecta de un brownie?

Ya sea de chocolate, red velvet o cualquier otro sabor, lo más importante al momento de hacer un brownie es que la consistencia sea húmeda desde que se está preparando la masa. Esto porque luego de que pase por el proceso de cocción en el horno, tiene que conservar una textura suave y que prácticamente se desintegre solo en la boca.

"El brownie tiene una hermosa cubierta en la parte superior, la segunda característica es que debe ser chicloso, se te debe pegar en los dientes, porque es húmedo, no es esponjoso, es un batido pesado por alta concentración de grasa", explicó la Chef Natalia Santos, quien ha sido una de las expertas invitadas para darle clases a los participantes de MasterChef 24/7.

¿Cómo debe ser la consistencia de un pastel de chocolate?

En contraste, los bizcochos para pastel son mucho más suaves y sí quedan esponjados, lo que se siente desde que se desmolda hasta que se está degustando. Aquí el polvo para hornear es indispensable y se requiere de añadir la cantidad exacta, pues tal como la Chef Lili Cuéllar ha explicado, en la repostería las medidas se tienen que respetar al pie de la letra y por eso las recetas vienen señalizadas con porciones.