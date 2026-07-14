Ixdit presume la servilleta que le dio el Chef Adrián Herrera en MasterChef 24/7: "¿Me veré muy payasa si me la quedo en el cuello?”

La gala por el codiciado Pin del Chef de este 13 de julio terminó con una ronda histórica, pues los platillos de los cocineros recibieron muy buenos comentarios por parte de los paladares más exigentes de México y aunque la insignia terminó en poder de Luis, una de las participantes que no se fue con las manos vacías fue Ixdit, pues recibió la servilleta del Chef Adrián Herrera durante la degustación, por lo que se valió de las cámaras del Mundo MasterChef para mandar un mensaje.

De regreso a la vivienda, Ixdit recapituló lo ocurrido en la gala, pues tuvo que cocinar con los ingredientes que Emmanuel escogió para ella en el mercado y es que Jazmín, como ganadora del reto express de este día, definió en el segundo reto de la noche a los cocineros que determinarían los artículos por los finalistas del desafío.

Ixdit se dijo muy contenta por el resultado y por los comentarios de los tres Chefs, aunque hizo especial mención de Adrián Herrera, quien le dio su servilleta tras degustar su platillo, la cual vistió en el cuello al regresar al Mundo MasterChef.

Después de que preguntara, en tono si broma, si se vería muy payasa si se la quedaba en el cuello, la cocinera le presumió la servilleta a sus aliados de las "Guapas del barrio", quienes recapitularon a quienes han recibido los gestos de alguno de los paladares más exigentes de México.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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