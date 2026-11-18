La cocina es el verdadero corazón del hogar y, durante las fiestas decembrinas, se llena de aromas deliciosos, risas y reuniones especiales. Una de las maneras más originales, económicas y acogedoras de sumarle espíritu navideño a este ambiente es incorporando decoraciones artesanales hechas a mano.

Con apenas unas hojas de papel, tijeras y un poco de pegamento, es posible crear espectaculares copos de nieve tridimensionales en formato circular. Estas piezas no solo lucen increíbles como adornos individuales, sino que también pueden unirse fácilmente para formar guirnaldas colgantes que transformen por completo tus alacenas, ventanas o paredes.

¿Cómo hacer copos de nieve 3D para Navidad?

Elaborar copos de nieve tridimensionales en casa es una manualidad económica y sencilla que aporta un toque festivo inmediato a cualquier ambiente. Para comenzar, se deben medir y cortar tiras de papel de 2,5 x 21 cm, combinando dos tonos diferentes si se busca un acabado moderno. Luego, se unen dos tiras por sus bordes para formar una pieza alargada y se dobla cada extremo de color hacia el centro, fijándolos con una pequeña cantidad de adhesivo para obtener un rectángulo compacto.

Copos de nieve (Freepik)

A continuación, se pliega este rectángulo exactamente por la mitad donde se unen ambos colores y se aplica pegamento en esa zona central para asegurar la base. Una vez listas las ocho piezas necesarias, se utiliza un molde predeterminado para dibujar la silueta del copo sobre el papel doblado y se recorta cuidadosamente siguiendo las líneas marcadas. Es fundamental moderar el uso de pegamento líquido para evitar que el papel se humedezca en exceso o se deforme.

Finalmente, se aplica adhesivo sobre un costado de cada pieza y se van superponiendo una a una de manera consecutiva. Cuando el pegamento esté completamente seco, se despliega con suavidad el abanico de papel y se unen los extremos finales para cerrar el círculo, logrando una estrella tridimensional lista para colgar o convertir en guirnalda.

Navidad

¿Cuándo armar el árbol de Navidad?

Por tradición, el árbol de Navidad se arma el 8 de diciembre, fecha en que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción y se marca el inicio oficial de la temporada festiva en numerosos hogares. En otros países, también suele coincidir con el primer domingo de Adviento.