La mascarilla de avena que nunca falla para tener un rostro radiante
Las mascarillas naturales son parte de las constantes recomendaciones para cuidar la piel del rostro, pero esta de avena se presume como efectiva.
El rostro es uno de los puntos más cuidados o de mayor interés por cuidarse de parte de las personas. Tener imperfecciones es totalmente normal, por ello se recomienda la aplicación de diversos materiales rejuvenecedores. Y en cuanto al ámbito de los remedios caseros, nunca falta la recomendación de una mascarilla de avena. Por qué esto es así y cómo hacer una de forma efectiva, a continuación lo aprenderás.
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¿Por qué la avena está asociada con el cuidado de la piel del rostro?
Como bien se ha indicado, la piel de la cara suele ser cuidada en sobre manera. Y aunque existen cremas o tratamientos de todo tipo, en el ámbito natural siempre sobresale la avena como un elemento reparador. Esto se debe a su asociación con propiedades calmantes y nutritivas. Muchos de los que acuden a este ingrediente, hablan de un efecto eliminador de impurezas y que aporta suavidad.
Parte de sus ventajas radica en ser una excelente opción para pieles sensibles, que ven benéfico el aporte de la avena gracias a la reducción de irritación y el enrojecimiento. Además, contrario a muchos productos de belleza, este remedio casero resulta una excelente oportunidad de ahorrar dinero, pues es sumamente económico.
¿Cómo se hace y qué lleva esta mascarilla de avena?
Como siempre, es bueno recomendarle a los lectores que cuiden su piel de todas las formas posibles. Aunque se indica que esta es una mascarilla que no afecta la piel de las personas, si es que se presentan algunas reacciones, lo ideal es detener el tratamiento. Y en caso de continuar con complicaciones, acudir con un experto en la salud.
Pero sin más, esto es lo que se necesita, cómo se hace y cómo se aplica en el rostro.
Ingredientes:
- Dos cucharadas de avena molida
- Dos cucharadas de leche o agua
- Una cucharada de miel
- Una cucharada de yogur natural (si así se desea)
@miri_rebollar Mascarilla casera de avena para hidratar, limpiar y cerrar los poros de tu carita💗 #mascarillacasera #mascarilla #mascarillascaseras #mascarillasfaciales #pielperfecta #pielbonita #pielsana #pieldeporcelana #skincare #skincaretips ♬ sonido original - Miri🍓
Preparación:
- La avena se coloca en un recipiente limpio
- Se agrega la miley se mezcla bien
- Se incorpora la leche o el agua hasta obtener una mezcla cremosa
- El yogur se agregaría para potenciar la hidratación del producto final
- Se revuelve bien hasta que todo quede con una consistencia uniforme
Modo de aplicación
- Lava tu cara con agua tibia y después seca con suavidad
- Aplica la mascarilla de manera uniforme, solo teniendo cuidado de no usarla en la zona de los ojos
- Deja la mascarilla de avena durante 10 o hasta 15 minutos
- Quita la mascarilla del rostro suavemente, usando agua tibia
- Ya que estés limpio, utiliza la crema hidratante que utilizas normalmente