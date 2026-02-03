5 ideas para hacer que tu cama se vea elegante y lujosa sin gastar mucho

Pequeños cambios pueden hacer grandes cambios, así que tenemos varias ideas que pueden ayudar a que tu cama luzca más grande, elegante y lujosa, eso sí, sin gastar mucho dinero. Lo importante de estos consejos es que seas constante y tengas hábitos de limpieza para que puedan funcionar a la perfección y darle así otro toque a tu lugar de descanso.

Ideas para que tu cama luzca amplia y lujosa

Utiliza sábanas en colores neutros: Dile adiós a los estampados y opta por sábanas blancas o en tonos neutros que vayan acorde a la vibra que buscas darle a tu cama, puede ser un verde claro o beige. Esto hará que tu cama luzca mucho más grande y la hará visiblemente más limpia.

Almohadas grandes y pequeñas: Un toque muy especial de las habitaciones de hotel lujosas son las almohadas con diversos tamaños y esto lo puedes replicar en tu cama. Consigue unas almohadas grandes y cómodas para el descanso, pero también unas más pequeñas para adornarla y hacer que la cama se vea con más dimensión.

Edredones: No utilices más cobijas con estampados o diseños, puedes cambiarlo por edredones simples que sean de colores neutros (blanco, beige, colores pastel, gris). Otro consejo que le dará más vida a tu cama es que utilices dos edredones de distintos colores que combinen y el de encima lo puedes doblar a la mitad para darle vista al de abajo.

Pie de cama: Si buscas que tu cama parezca de revista no dudes en agregar un pie de cama y es aquí donde debes ponerte creativa, ya que puedes agregar un toque de color y textura que sean de tu gusto, pero siguiendo los colores bases de tus sabanas y edredones para que coordinen.

Protector de colchón: Además de que le dará más tamaño a tu colchón es ideal para protegerlo, ya que evitará que se maltrate de algún derrame de líquidos o bien, del uso diario.