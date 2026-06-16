Cual es el mejor horario para regar las plantas en verano y fortalecer sus raíces

El mejor horario para regar las plantas en verano es temprano por la mañana, entre las 6 y 9 horas, ya que permite que el agua llegue a las raíces antes de que aumenten las temperaturas y se produzca una evaporación excesiva. Este hábito favorece una hidratación más eficiente, fortalece el sistema radicular y ayuda a las plantas a soportar mejor el calor.

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Durante los meses más cálidos, muchas especies necesitan una atención especial para mantenerse saludables. Aunque la cantidad de agua es importante, los especialistas señalan que el horario de riego puede influir directamente en la absorción de humedad, la resistencia al estrés térmico y la prevención de enfermedades causadas por hongos.

Organizaciones como la Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido y la University of California Agriculture and Natural Resources coinciden en que regar a primera hora del día es una de las mejores prácticas para optimizar el uso del agua y promover un crecimiento vigoroso.

¿Por qué es mejor regar las plantas por la mañana en verano?

Las primeras horas del día ofrecen condiciones ideales para que las plantas aprovechen el agua de manera eficiente. Estos son los beneficios del riego matutino:



Menor evaporación: el agua permanece más tiempo en el suelo y llega mejor a las raíces.

el agua permanece más tiempo en el suelo y llega mejor a las raíces. Mayor absorción: las plantas pueden hidratarse antes de enfrentar las altas temperaturas.

las plantas pueden hidratarse antes de enfrentar las altas temperaturas. Raíces más fuertes: una hidratación profunda favorece el desarrollo del sistema radicular.

una hidratación profunda favorece el desarrollo del sistema radicular. Menos enfermedades: las hojas tienen tiempo suficiente para secarse durante el día, reduciendo el riesgo de hongos.

las hojas tienen tiempo suficiente para secarse durante el día, reduciendo el riesgo de hongos. Mejor resistencia al calor: las plantas comienzan la jornada con reservas de agua suficientes para soportar el estrés térmico.

La Royal Horticultural Society explica que el riego temprano permite que la humedad se distribuya adecuadamente en el sustrato antes de que el sol alcance su máxima intensidad. Esto resulta especialmente importante para plantas ornamentales, huertos urbanos y especies cultivadas en macetas.

¿Qué errores debes evitar al regar las plantas durante el verano?

Además de elegir el horario adecuado, los expertos recomiendan evitar algunas prácticas que pueden afectar negativamente la salud de las plantas.



Regar al mediodía: gran parte del agua se evapora antes de llegar a las raíces.

gran parte del agua se evapora antes de llegar a las raíces. Mojar excesivamente las hojas: puede favorecer la aparición de enfermedades en determinadas especies.

puede favorecer la aparición de enfermedades en determinadas especies. Realizar riegos superficiales: estimulan raíces poco profundas y más vulnerables al calor.

estimulan raíces poco profundas y más vulnerables al calor. Regar todos los días sin necesidad: algunas plantas prefieren riegos más profundos y menos frecuentes.

algunas plantas prefieren riegos más profundos y menos frecuentes. No revisar la humedad del suelo: cada especie tiene necesidades diferentes.

El reconocido jardinero y autor británico Monty Don, una de las voces más respetadas en horticultura, recomienda observar el estado del suelo antes de regar y priorizar siempre la hidratación profunda. Según el experto, las raíces tienden a desarrollarse mejor cuando buscan agua en capas más profundas del terreno.