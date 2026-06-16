6 plantillas de horarios escolares de Super Mario Bros, para organizar tus clases con Mario, Luigi y Yoshi

La buena gestión de tiempos es una habilidad indispensable para todos los niños, la cual usarán el resto de su vida. Una buena idea para ayudarle, por ejemplo, consiste en organizar sus clases con materiales que tengan a sus personajes favoritos. A continuación te compartimos algunas plantillas de horarios escolares de Super Mario Bros.

Las siguientes plantillas con personajes como Mario, Luigi y Yoshi ya están listas para descargar e imprimir de manera gratuita. Puedes agregarle datos mediante alguna plataforma de edición en línea o simplemente escribir a mano en las hojas impresas.

6 plantillas de horarios escolares de Super Mario Bros

1. Con etiquetas de espacios en blanco

Comenzamos nuestro listado con un diseño que presenta a personajes como Luigi, Yoshi y Peach junto a Mario. La imagen decora la parte de arriba, pero los espacios en blanco se mantienen de manera ordenada abajo para ordenar los horarios escolares por día de la semana.

2. Con fondo decorado

En este diseño se despliega una imagen completa salida de Super Mario Bros, que aparece como fondo en tonos claros para el horario de clases. Los datos se escriben por encima de la ilustración.

3. En formato de calendario

Nos encantó este original diseño con espacios cuadriculados y una imagen del videojuego en versión retro; tiene un espacio arriba para recortar y colgar. Las plantillas de horarios escolares de Super Mario Bros también puedes pegarlas en un cuaderno, agregarlas a una carpeta o adherir a un lugar visible en la habitación.

4. Con cuadros en blanco

Aquí tenemos un diseño completamente distinto a las plantillas de horarios de clases típicas, pues por cada día de la semana tiene un cuadro completamente en blanco. Esta plantilla permite ponerse mucho más creativos con la organización y decoración.

5. Plantilla de horarios escolares de Super Mario Bros, en versión tierna

Para los niños que apenas comienzan la primeria, este puede ser un gran diseño con estética tierna en los personajes clásicos de Mario Bros.

6. Con bloques de colores

Finalizamos el listado con un diseño de aire retro, donde cada día de la semana se distingue con un color sólido distinto.