¿Quiénes ganaron la CAPITANÍA en MasterChef 24/7 hoy 16 de junio del 2026?

Tras el inicio de la quinta semana de MasterChef 24/7 donde Diego ha asegurado el Pin del Chef gracias a su platillo que logró conquistar el paladar de los Chefs, los participantes tienen también una oportunidad de obtener una gran ventaja si se coronan como capitanes esta noche de martes de Beneficio y Castigo.

Recordemos que todos los participantes incluso él quien porta el Pin del Chef tienen que luchar con un platillo para ser acreedor al título de capitán y estar al frente de uno de los tres equipos que se enfrentarán en el miércoles de Batallas por Equipo.

Este reto que se realiza a mitad de semana tiene como ventaja que el capitán del equipo ganador sube directamente al balcón de la salvación y con él otros dos compañeros más lo acompañan y aseguran una semana más dentro de la cocina más famosa de México, por lo que el reto de hoy es súper importante para todos los cocineros.

¿Quíen gana la capitanía hoy 16 de junio 2026 en MasterChef 24/7?

Debido a que inicia una semana más dentro de MasterChef 24/7 todos los participantes pueden tener una oportunidad de obtener la capitanía así que los participantes que lucharán por esta ventaja son los siguientes:



Lancer

Michelle

Carmen

Pablo

Flor

Luis

Daniela

Julio

Diego

Antrax

Camila

Ramahá

Emmanuel

María

Claudia

Ixdit

Jazmín

¿Dónde ver MasterChef 24/7 hoy 15 de junio 2026?

Recuerda que no te puedes perderte ningún detalle de todo lo que pasa en este reality de la cocina más famosa de México y sobre todo no te puedes olvidar ver el programa de hoy 16 de junio 2026 para saber quién gana la capitanía de esta semana, y esto podrás seguirlo a partir de loas 8:30 a 10:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en nuestro sitio web oficial y en la app de Tv Azteca En Vivo. Además, de que el 24/7 te espera a través de la plataforma streaming de Disney+.