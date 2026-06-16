El balayage continúa siendo una de las técnicas de coloración más solicitadas en los salones de belleza, especialmente entre mujeres mayores de 35 años que buscan refrescar su imagen sin recurrir a cambios drásticos. Gracias a sus degradados suaves y estratégicos, este efecto aporta luminosidad, dimensión y ayuda a suavizar las facciones . Estos son 4 tonos de efecto balayage que aportan dimensión y quitan años al rostro de piel morena después de los 35.

Los 4 tonos de balayage que favorecen a las pieles morenas

Elegir el tono correcto es clave para conseguir un resultado rejuvenecedor. De acuerdo con Glamour, los balayages con reflejos cálidos y puntos de luz alrededor del rostro ayudan a iluminar la piel morena, suavizar las líneas de expresión y crear una apariencia más fresca y juvenil sin perder naturalidad.

1. Balayage caramelo dorado: Este tono es uno de los favoritos para las pieles morenas porque aporta calidez, brillo y luminosidad de manera natural. Los reflejos caramelo generan contraste sin verse artificiales, mientras que los destellos dorados iluminan el contorno del rostro y ayudan a suavizar los rasgos.

2. Balayage miel avellana: La combinación de tonos miel y avellana aporta profundidad, movimiento y un efecto visual de mayor volumen en la melena. Además, transmite una apariencia de cabello más saludable y favorece especialmente a las mujeres que buscan una imagen más fresca y rejuvenecida después de los 35 años.

Mira el Balayage miel avellana.|(ESPECIAL/Pinterest)

3. Balayage chocolate con reflejos canela: Los tonos chocolate siguen siendo una apuesta segura para las pieles morenas, pero al combinarse con reflejos color canela crean un efecto mucho más luminoso y sofisticado. Según especialistas en coloración capilar, los contrastes suaves son ideales para rejuvenecer el rostro sin modificar drásticamente el color base del cabello.

4. Balayage bronde cálido: El bronde, resultado de la fusión entre tonos castaños y rubios, continúa siendo una de las tendencias más favorecedoras por su capacidad para aportar dimensión y luz al cabello. En pieles morenas genera un efecto elegante y sofisticado que ilumina estratégicamente el rostro y ayuda a disimular los signos de cansancio.

Las tendencias de coloración para 2026 confirman que el balayage sigue siendo uno de los recursos más efectivos para rejuvenecer la imagen sin necesidad de transformaciones extremas. Los tonos cálidos, los reflejos estratégicos y los degradados naturales aportan luminosidad, profundidad y un efecto visual capaz de restar años al rostro de las mujeres con piel morena después de los 35.