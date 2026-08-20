¿Cómo hacer una trampa casera para mosquitos efectiva y con cosas de casa?

Si estás harto de los mosquitos y de sus molestos zumbidos o de sus picaduras dolorosas y molestas, debes conocer la trampa casera que además de ser efectiva es totalmente ecológica.

Este truco es perfecto si no puedes salir de tu casa ya que los materiales que necesitamos están dentro de tu hogar aora mismo. A diferencia de los insecticidas en aerosol que llenan tus habitaciones de toxinas y químicos dañinos para la salud respiratoria, este dispositivo biológico utiliza elementos básicos de tu alacena.

El secreto detrás de este remedio casero es la generación controlada de dióxido de carbono, que se produce al mezclar diferentes ingredientes y que engaña a los zancudos para que entren en la trampa, resolviendo el problema de raíz.

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Así armas una trampa casera para los mosquitos

Los materiales clave que necesitaremos para este producto son:

Botella de plástico de 2 litros, que funciona como la estructura perfecta para crear la cámara de captura hermética. Levadura de panadería de polvo, que será el motor biológico que desata la fermentación y la producción de gas. Azúcar morena o blanca, que será el combustible que alimenta la levadura para mantener activa la trampa por varios días. Agua tibia sin cloro, que es el medio que activará los microorganismos sin llegar a matarlos. Cinta aislante o cartulina negra, para bloquear la luz solar e imitae los rincones oscuros en los que los mosquitos suelen anidar.

La trampa casera con la que puedes deshacerte de los mosquitos|Pexels: Egor Kamelev

Una vez listos los ingredientes, deberás hacer lo siguiente:



Corta el contenedor desde el tercio superior, justo donde termina el cuello cónico.

desde el tercio superior, justo donde termina el cuello cónico. Prepara el jarabe en una taza de agua tibia, disuelve los 50 gramos de azícar y vierte el líquido en la base de la botella para después dejarla enfriar.

en una taza de agua tibia, disuelve los 50 gramos de azícar y vierte el líquido en la base de la botella para después dejarla enfriar. Agrega el reactor espolvoreando una cucharadita de levadura sobre el agua endulzada, dejandola flotar.

espolvoreando una cucharadita de levadura sobre el agua endulzada, dejandola flotar. Crea el embudo inverso, quitando la tapa de la botella y voltéandola boca abajo introduciéndola en la vase como su fuera un embuto y sellando los bordes con cinta.

Esta es la trampa casera que ahuyenta a los mosquitos, según los expertos|Pexels: Shyamli Kashyap

Envuelve el exterior del cilindro con cinta negra y colóca la trampa en esquinas oscuras, cerca de macetas de interior o detrás de las cortinas.