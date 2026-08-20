Diego revela todo sobre su vida tras ser eliminado de MasterChef 24/7: ¿Qué sigue para él?

Después de ser el noveno eliminado de MasterChef 24/7, Diego se encuentra en un proceso de adaptación a su vida cotidiana. Tras su salida del reality culinario, compartió cómo ha sido regresar a su rutina y qué sigue para él. A través de un video que compartió en sus redes sociales, reconoció que las primeras semanas después de dejar el monitoreo constante fueron especialmente "impactantes", pues todavía estaba procesando todo lo que había vivido frente a las cámaras.

Diego cuenta cómo ha sido volver a su vida normal tras MasterChef 24/7

El exparticipante explicó que una de las experiencias más extrañas después de salir de MasterChef 24/7 ha sido volver a ver en televisión o en las transmisiones todo lo que ocurrió durante su estancia en el reality. “Las primeras semanas son bastante impactantes”, dijo. También señaló que incluso se preguntaba cómo se habrían visto en pantalla determinados momentos que vivió dentro de la competencia.

Aunque estuvo siete semanas en el reality, apenas ha pasado poco más de un mes desde su salida, por lo que reconoce que todavía le cuesta recuperar por completo su rutina.

Durante su participación, su atención estaba completamente enfocada en la cocina y la comida. Por ello, al regresar a su vida cotidiana, continuó pensando prácticamente todo el tiempo en cocinar. Sin embargo, aseguró que poco a poco su mente ha comenzado a concentrarse nuevamente en otras actividades.

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¿Diego dejará la cocina tras ser eliminado de MasterChef 24/7?

La experiencia en MasterChef 24/7 no hizo que Diego abandonara sus planes relacionados con la gastronomía. Por el contrario, dejó claro que continúa interesado en cocinar y que mantiene entre sus proyectos la intención de abrir su propio negocio.“No significa que ya vaya a dejar de cocinar o que ya no quiera tener mi restaurante”, explicó.

Así, dejó claro que su paso por el reality culinario reforzó su interés por este ámbito. De esta manera, aunque ahora busca recuperar el equilibrio entre sus diferentes actividades, la cocina seguirá formando parte importante de sus planes.

Además de hablar sobre su regreso a la rutina, recordó que antes de entrar al programa también estaba trabajando en su música. El participante reconoció que durante las siete semanas que permaneció concentrado en la competencia culinaria prácticamente dejó de lado algunos de sus proyectos, pues recordemos que es rapero y conocido en la industria como Smi-Lee.

Ahora, con su regreso a la vida cotidiana, aseguró que nuevamente está trabajando en el estudio y preparando nuevos proyectos musicales. El regreso de Diego también contempla una mayor actividad en redes sociales. El exparticipante adelantó que sus seguidores podrán verlo nuevamente cocinando y haciendo música, además de que planea regresar próximamente a los lives (en vivos).

"Así que bueno, banda, esperen más videos míos cocinando, haciendo música y todo lo que ya saben", reveló.

No obstante, pidió paciencia a su comunidad, pues después de pasar semanas prácticamente de manera continua frente a las cámaras de MasterChef 24/7, ahora se encuentra planeando qué contenido quiere realizar en sus transmisiones. De esta forma, comienza una nueva etapa después de su eliminación, en la que busca combinar sus dos grandes pasiones: la cocina y la música.