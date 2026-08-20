Survivor México La Reliquia en Llamas EN VIVO | ver GRATIS en línea la transmisión del miércoles 19 de Agosto 2026, a través de TV Azteca UNO; resultado online en directo

Sheila fue la reciente eliminada de Survivor México, sobreviviente que tuvo que apagar su antorcha definitivamente, dando fin a una etapa dentro del impactante reality. Hoy, miércoles 19 de agosto del 2026, se espera que sea otra jornada de eliminación en la isla, donde cada vez nos acercamos a la gran final para saber quién obtendrá la victoria. No te pierdas el minuto a minuto del encuentro.

¿Cuándo es la final de Survivor México?

¡En un par de días es la final! Recuerda que el domingo 23 de agosto a las 6 de la tarde inicia el último episodio de Survivor México, en el que formalmente veremos quién va a ser el ganador del reality, llevándose una jugosa cantidad de dinero. Aparta esa fecha para que puedas descubrir todo lo que pasa.