Survivor México La Reliquia en Llamas EN VIVO | ver GRATIS en línea la transmisión del miércoles 19 de Agosto 2026, a través de TV Azteca UNO; resultado online en directo
¡Más cerca de la final! Te daremos el minuto a minuto de lo que pase el miércoles 19 de agosto del 2026 en Survivor México, descubre quién será el eliminado
Sheila fue la reciente eliminada de Survivor México, sobreviviente que tuvo que apagar su antorcha definitivamente, dando fin a una etapa dentro del impactante reality. Hoy, miércoles 19 de agosto del 2026, se espera que sea otra jornada de eliminación en la isla, donde cada vez nos acercamos a la gran final para saber quién obtendrá la victoria. No te pierdas el minuto a minuto del encuentro.
¿Cuándo es la final de Survivor México?
¡En un par de días es la final! Recuerda que el domingo 23 de agosto a las 6 de la tarde inicia el último episodio de Survivor México, en el que formalmente veremos quién va a ser el ganador del reality, llevándose una jugosa cantidad de dinero. Aparta esa fecha para que puedas descubrir todo lo que pasa.