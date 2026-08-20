Muere querida tiktoker tras días de desaparición; fue hallada con quemaduras

Luto en el mundo del internet y las redes sociales. Muere la influencer francesa Sonia Bellina de 29 años. La creadora de contenido había sido reportada como desaparecida el pasado 10 de agosto. Dos días después de su desaparición, las autoridades hallaron su cuerpo en un viñedo de Saint-Gilles, al sur de Francia. De acuerdo con reportes locales, este presentaba múltiples quemaduras, por lo que se tuvieron que realizar análisis de ADN para confirmar la identidad de la joven.

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Muere la tiktoker Sonia Bellina tras permanecer dos días como desaparecida; esto se sabe

El caso de Sonia Bellina ha causado conmoción en todo el mundo. La joven fue reportada como desaparecida el pasado 10 de agosto. Dos días después, el 12 de agosto, un trabajador agrícola reportó el hallazgo de un cuerpo en un viñedo de Saint-Gilles. Al llegar al lugar de los hechos, miembros de la Fiscalía de Nîmes iniciaron con la respectiva investigación para identificar a la víctima. Este miércoles, 19 de agosto, las autoridades confirmaron que los restos pertenecían a Bellina.

Al momento, se han detenido a dos personas presuntamente involucradas en el crimen. Si bien las autoridades optaron por no revelar su identidad, hicieron énfasis en que contaban con “pruebas que sugieren su participación directa o indirecta en el incidente”. Tampoco dieron detalles sobre qué tipo de pruebas tenían.

¿Quién era Sonia Bellina?

Sonia Bellina era una querida tiktoker de Francia. La joven de 29 años contaba con más de 260 mil seguidores en la plataforma, donde solía subir videos tipo lip-sync. Según reportes locales, Sonia vivía en París, pero solía visitar la región del Gard para pasar tiempo con su familia. De acuerdo con su hermana, la influencer le comentó que iba a salir para encontrarse con alguien con quien tenía una relación. Lamentablemente, Sonia no regresó de ese encuentro.

“Dijo que iba a salir una noche, pero nunca regresó a casa”, explicó su hermana durante una transmisión en vivo. “El miércoles por la mañana encontraron su cuerpo en Saint-Gilles”.

Descanse en paz, Sonia Bellina.