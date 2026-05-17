Cómo maquillar las cejas con gel para fijar y rellenar los huecos

Las cejas son una de las partes más importantes dentro de tu maquillaje; esto se debe a que podrás crear un marco en tu rostro, además de lograr enaltecer las facciones y de poder rellenar los huecos que puedas tener, por eso es un aspecto importante a considerar.

Caminos de la Vida | Programa 17 Mayo 2026

Para que en tu siguiente salida lo puedas considerar al arreglarte, te detallaremos cómo maquillar esa zona con gel para fijar, técnica que te será de gran utilidad para lucir un rostro hermoso.

¿Cómo maquillar las cejas?

La técnica para maquillar las cejas con gel para fijar es muy sencilla; solamente es cuestión de práctica para que puedas mejorar tu técnica, pero debes tener cuidado para no aplicar mucho producto y que nos pueda generar un efecto sucio. Para que puedas rellenar los huecos, realiza los siguientes pasos recomendados por el Modo IA:

Limpia la zona con ayuda de un hisopo de algodón con agua micelar; de esta manera eliminarás todos los productos o suciedad que puedas tener. Si tienes residuos, se pueden generar grumos desagradables. Con tu peina, toma un poco de aplicador y peina todos los vellos en dirección contraria del crecimiento natural. Aquí debemos trabajar rápido para que el producto no se seque; peinamos hacia arriba y afuera, pero siguiendo la dirección del arco natural. Para un efecto laminado, con el mango plano de tu brocha o con la yema de los dedos, aplana los vellos contra tu piel; igualmente, realízalo mientras siga fresco. Finalmente, con agua de un cotonete con agua micelar, limpia los bordes para retirar el exceso de gel.

¿Cuáles son los mejores geles de cejas?

En el mundo de los cosméticos es posible encontrar gel para fijar, transparente o con color, situación que puede ser compleja de elegir, en especial si estás iniciando en el mundo de las cejas. Si no sabes con cuál maquillarte para rellenar los huecos, considera usar las siguientes opciones:

