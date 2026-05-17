Muere famoso cantante de salsa y deja de luto a Puerto Rico a los 84 años

La música está de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Sammy Marrero a los 84 años de edad, este salsero siempre será recordado por haber sido el vocalista de la orquesta “La Selecta”. La noticia sobre su muerte la dio a conocer su hija Jennissa Marrero Morales a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, donde le dedicó un mensaje bastante emotivo.

“Con profundo dolor, como familia queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirar”, escribió la hija del fallecido salsero.

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