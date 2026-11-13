Cómo hacer una piñata casera con la inicial del nombre de tu hijo, ideal para los cumpleaños infantiles

La piñata es el elemento decorativo por excelencia y que no puede faltar en ninguna fiesta infantil, teniendo en cuenta que es el momento más esperado por los más pequeños cuando van a romper este objeto y empiezan a caer todo tipo de sorpresas y en el cual ninguno se lo quiere perder. Y es que ya ha pasado a ser parte de la tradición y por este motivo, es que debe estar presente en cada cumpleaños. Por eso, te vamos a compartir esta manualidad que consiste en hacer una piñata con la inicial de su nombre y que será más fácil de lo que parece.

Entre las características que debemos mencionar de la piñata es que es una manualidad en la que no hace falta ser un especialista para lograr un gran resultado, teniendo en cuenta que con un poco de imaginación y de creatividad, vamos a tener un gran objeto para personalizar cualquier fiesta infantil y sin haber gastado tanto dinero.

Otra de las ventajas que tienen las piñatas es que se pueden personalizar como más nos guste, y que con simples materiales, lograremos algo increíble. Si bien están aquellos niños que buscarán que sea de su personaje favorito, ya sea de dibujos animados, o de superhéroes, están los que querrán que sea más personalizado aun, por lo que te compartiremos esta manualidad que consiste en hacer una piñata con la inicial de su nombre.

Materiales para la piñata

Cartón grande

Marcador

Molde con la inicial de tu hijo

Cuerda

Tijera o cúter

Pegamento

Papel crepé de los colores que quieras

Cómo hacer la piñata con la inicial del nombre