Guía práctica para identificar y eliminar chinches de cama en colchones a tiempo

¿Encontraste una chinche en tu hogar? ¡No esperes para actuar! Las plagas de estos pequeños insectos de color marrón o rojizo pueden ser un verdadero dolor de cabeza, en especial si las tienes de huéspedes en tu hogar. Por ello, es de suma importancia detectarlas a tiempo, para evitar que se propaguen con rapidez, pues son especies con una alta capacidad reproductiva. Tan sólo una hembra puede poner entre uno a cinco huevos al día, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). A continuación, te compartimos una guía práctica para identificarlas, así como algunas recomendaciones para erradicarlas, aprobadas por los expertos.

¿Cómo identificar chinches de cama?

Si encontraste una chinche en tu hogar, lo más probable es que pueda haber una más. Estos insectos se caracterizan por ser de color marrón rojizo, del tamaño de una semilla de manzana, aproximadamente, siempre y cuando sean adultas. Las más jóvenes pueden ser translúcidas y más pequeñas. Lo más recomendable es apoyarte de una linterna potente y revisar minuciosamente el colchón, incluidas las costuras, etiquetas, base o cualquier espacio en el que creas que se pueden meter. También puedes guiarte por algunos rastros, como pequeñas manchas negras o cafés, de sus desechos, marcas de sangre en las sábanas o restos de piel mudada.

Si no encuentras nada y aún tienes la sospecha, expertos de BedLab recomiendan seguir el siguiente hack: prepara todo como si fueras a dormir, apaga las luces y acuéstate durante unos 15 minutos. Las chinches saldrán de su escondite al sentirse atraídas por tu calor corporal. Es entonces cuando deberás encender la luz, retirar las sábanas y comenzar con la búsqueda.

¿Cómo eliminar las chinches en colchones a tiempo? 3 pasos que SÍ funcionan, según expertos

Si ya identificaste las chiches, la contención será tu próxima misión. Estos son 3 pasos que NO te debes saltar, según expertos de Terminix:

1. Retira y lava toda la ropa de cama a una temperatura alta (60° C aprox) por 30 minutos; esto es indispensable, ya que no sobreviven al calor extremo.

2. Aspira todo el colchón, incluida la base, la funda y las costuras. Sé minucioso con las costuras y no olvides desechar la bolsa de la aspiradora de manera inmediata.

3. Aplica algún insecticida o repelente de chiches y sigue al pie de la letra las instrucciones del producto.

Si la infestación es avanzada o difícil de controlar, lo mejor será comunicarte inmediatamente con un experto en plagas. No dejes pasar más tiempo.