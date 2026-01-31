¿Harta de pelear con el delineador y no conseguir ese acabado PERFECTO? ¡No te preocupes! Sabemos que trazar esas delgadas líneas sobre los párpados puede llegar a ser una tarea bastante complicada, pues la técnica varía según la forma de los ojos y el estilo que quieras lograr. No obstante, aquí te tenemos un pequeño truco de 3 pasos que se convertirá en tu MEJOR aliado para lograr un delineado básico, elegante y súper versátil. Esta técnica es tan sencilla que querrás incorporarla a tu rutina de maquillaje y usarla todos los días.

¿Cómo lograr el delineado perfecto? El truco de 3 líneas que será tu MEJOR aliado

Antes de empezar con el tutorial, es importante que identifiques dos zonas de tu ojo: el párpado móvil, que es el que se abre y se cierra, y el párpado inferior, ubicado justo debajo de la línea de agua. Una vez ubicadas, no queda más que seguir estos sencillos pasos:



Paso 1: Traza una línea ligeramente inclinada, hacia abajo , al final del párpado móvil

Traza una ligeramente inclinada, , al final del Paso 2: Traza una línea ligeramente inclinada, hacia arriba , al final del párpado inferior

Traza una ligeramente inclinada, , al final del Paso 3: Ambas líneas formarán una cruz. Lo único que tienes que hacer es unir el extremo de la línea ascendente con el párpado móvil y listo. Tendrás tu delineado a la perfección ¡Aquí un ejemplo!

Si gustas, puedes dejar el delineado únicamente con la “colita”. Esto hará que tu ojo se vea más alargado, lo que estiliza tu mirada. Si no eres fan de este tipo de acabado, puedes llevar la línea hasta el lagrimal, transformándolo en un clásico ojo de gato. Este tipo de delineado es ideal si lo que buscas es dar la ilusión de ojos más grandes.

Para finalizar, sólo aplica tu máscara de pestañas favorita y ¡listo! Tendrás una mirada de IMPACTO. ¿Qué te pareció? Anímate a probar este hack en casa y dile adiós a esa eterna lucha con el delineador.