Cómo maquillar los brazos para que se vean más delgados

Los brazos suelen ser uno de los sectores que más inseguridad presentan para las mujeres, sobre todo, por lo que buscan en algunas ocasiones estar ocultándolos. Es por esto que te vamos a mostrar cómo maquillarlos para que estén más delgados.

Para lograr que los brazos se vean más delgados y estilizados, debes aplicar la técnica del contorno corporal (body contouring), la cual utiliza el juego de luces y sombras para crear una ilusión óptica de firmeza y definición.

¿Cómo maquillar los brazos para verse más delgados?

Productos necesarios

Bronceador o contorno mate: En crema o polvo, dos tonos más oscuros que tu piel.

Iluminador: Preferiblemente líquido o en crema, con un brillo sutil.

Brocha grande o esponja: Para difuminar perfectamente.

Spray fijador de maquillaje: Crucial para evitar que el producto manche tu ropa.

Pasos a seguir

Hidrata la zona: Aplica crema corporal ligera para que los productos se deslicen y difuminen mejor.

Traza las sombras (adelgazar): Localiza el tríceps (la parte posterior y baja del brazo) y la hendidura natural que divide el bíceps del tríceps. Dibuja una línea vertical con el contorno oscuro a lo largo de esa zona posterior. Esto restará volumen visualmente.

Aplica las luces (estilizar): Coloca el iluminador en línea recta justo sobre el hueso del hombro y baja por el centro del músculo frontal (el bíceps). Esto atraerá la luz al centro, haciendo que el brazo parezca más largo y angosto.

Difumina por completo: Usa la brocha o esponja con movimientos ascendentes y circulares. No deben quedar líneas marcadas ni cortes evidentes de color; el secreto está en que parezca una sombra natural.

Sella el maquillaje: Aplica una capa generosa de spray fijador y déjalo secar por completo antes de vestirte.

Tus brazos deben ser fuertes.|Pexels

Consejos extra para potenciar el efecto