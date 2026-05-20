El amor es considerado uno de los sentimientos más profundos del ser humano y que se llega a sentir de diferentes intensidades con familia, amigos y pareja. Pero es en esta donde es más complejo, ya que se puede tornar en odio o tristeza debido a una relación tóxica. Por ello, traemos para ti 3 señales para identificar cuándo debes salir a la de ya, según la psicología, la cual explica por qué, si naciste en la década de 1970, te cuesta tanto pedir ayuda.

De acuerdo con la psicoterapeuta Sabina Alcarraz para Infobae, el tener una relación tóxica ocasiona un desgaste emocional y un daño psicológico. La principal característica de ello es que una persona siempre tiende a manipular a la otra, en busca de conseguir sus objetivos. Estos son los 4 libros que te ayudarán a soltar y a superar a tu ex.

Las 3 señales para saber que estás en una relación tóxica

1. Manipulación: Uno de los primeros pasos de una relación tóxica es la manipulación que uno de los 2 ejerce sobre el otro al limitarle ciertas cosas, como relaciones con amigos o familia, que, en el peor de los casos, llega un momento en el que queda prohibido establecer cualquier vínculo con ellos.

3 señales de que tu relación es tóxica y debes salir YA mismo, según la psicología|Pinterest

2. Faltas de respeto: Las relaciones tóxicas escalan de niveles conforme al paso del tiempo. Después de la manipulación llegan los comentarios hirientes o descalificaciones de los sentimientos o percepciones del otro.

3 señales de que tu relación es tóxica y debes salir YA mismo, según la psicología|Pinterest

3. Violencia física y verbal: Esta señal es la gota que derrama el vaso y el momento en el que debes huir y pedir ayuda, puesto que de los comentarios hirientes llegan las amenazas y, en el peor de los casos, golpes que ponen en riesgo la integridad de la víctima.

3 señales de que tu relación es tóxica y debes salir YA mismo, según la psicología|Pinterest

Cabe destacar que muchas de las veces a las personas les cuesta salir de una relación tóxica, ya sea porque recibe amenazas o porque piensa que la pareja cambiará. En este caso se recomienda pedir ayuda a familia y amigos más cercanos o con un especialista en la materia.