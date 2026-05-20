Para un rostro redondo es necesario encontrar el tipo de cejas adecuado para romper con la circularidad de las facciones y crear una ilusión de mayor longitud y estructura.

Como este tipo de caras no tienen ángulos marcados en la mandíbula o en los pómulos, las cejas deben actuar como ese marco que proporcione definición vertical.

Hoy te presentamos 3 de los estilos más favorecedores para este tipo de rostros, de acuerdo con las técnicas de visajismo y estética facial que buscan el equilibrio.

Los 3 tipos de cejas para rostros redondos

Cejas angulares

Este es el estilo definitivo para las caras redondas. Consiste en elevar el punto más alto de la ceja lo más posible. Las líneas ascendentes y descendentes bien marcadas crean ángulos que contrastan con las curvas del rostro, haciendo que la cara se vea más delgada y alargada.

Algunos diseños de cejas favorecen más a los rostros redondos|Pexels: Gustavo Fring

Cejas arqueadas en S

Este diseño se parece mucho al angular, pero con un inicio ligeramente curvo que luego sube hacia un arco definido. Este estilo aporta sofisticación y ayuda a estirar visualmente la frente y el área de los ojos, restando peso a las mejillas.

Cejas alargadas hacia las sienes

Para obtener este look, debes extender sutilmente la cola de la ceja hacia afuera en lugar de hacia abajo. Al dirigir la línea hacia las sienes, se crea un efecto visual de mayor anchura en la parte superior del rostro, lo que compensa la redondez de la parte media.

Los diseños de cejas especiales para rostros redondos|Pexels: AI25.Studio Studio

Algunos consejos adicionales de los expertos apuntan a que las cejas necesitan de un grosor equilibrado, ya que las que son demasiado delgadas dejan mucho espacio libre en el rostro, lo que puede acentuar la redondez, un grosor medio o poblado llamará la atención hacia los ojos.

También es importante tomar en cuenta el punto de altura, ya que el arco nunca debe estar justo en el centro de la ceja; debe situarse aproximadamente en el tercio exterior para lograr el efecto de levantamiento.

