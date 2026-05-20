La década de 1970 en México fue un parteaguas, pues se disputó por primera vez un mundial de futbol en el país y, hoy a 56 años de distancia, ya va por su tercera justa. Pero algo tiene en particular este tiempo y eso es que a las personas que nacieron en este tiempo les cuesta mucho pedir ayuda y ello tiene una explicación psicológica, la cual también revela el significado de dormir abrazado a la almohada o a algún peluche.

Los expertos señalan que durante esta época las emociones entre familias, amigos y pareja no se expresaban con facilidad, ya que no era bien visto mostrar ese lado frágil y sentimental. Ello provocó que esa generación creciera en silencio, sin demostrar el sufrimiento y la vulnerabilidad. Conoce la escalofriante razón de por qué no debes dormir abrazado de un peluche.

Psicología explica por qué si naciste en la década de 1970 te cuesta tanto pedir ayuda|IA

Asimismo, el contexto en el que crecieron también tiene que ver, puesto que en los 70 era muy común que desde pequeños las personas se volvieran independientes a muy temprana edad. Por ejemplo, los niños iban y regresaban a la escuela y hacían demás actividades sin la supervisión de un adulto.

La autosuficiencia mal entendida

Las personas que se niegan a recibir ayuda nacen de la autosuficiencia mal entendida, puesto que en ocasiones sienten miedo a ser juzgadas por no poder realizar ciertas actividades solas. Incluso, estudios psicológicos revelaron que la gente piensa que serán una molestia.

La infancia es otro de los factores que pueden influir y crecer con una baja autoestima por el contexto del seno familiar. Muchos no pedirán ayuda, pero es muy probable que siempre estén dispuestos a apoyar a los demás para sentirse útiles para el otro.

El orgullo es un arma de 2 filos, pues el sentimiento de bienestar y felicidad por haber logrado algo que se veía imposible sin la ayuda de los demás es momentáneo, ya que la finalidad es demostrar a los demás que se es capaz de conseguirlo todo por sí mismo.