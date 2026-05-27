Cómo maquillar las cejas con lápiz y que queden elegantes para el trabajo: paso a paso

Dentro del maquillaje, muchas veces no se les da a las cejas la importancia que realmente tienen. Sin embargo, son clave para resaltar la mirada y pueden cambiar por completo la expresión del rostro. Loreal menciona que saber arreglarlas y maquillarlas de la forma correcta ayuda a destacar tus rasgos, darle más forma a tu cara y conseguir desde un acabado elegante y bien definido hasta un estilo mucho más natural y ligero.

Cómo maquillar las cejas paso a paso

Lo primero es tener claro el estilo de ceja que quieres conseguir, porque eso te ayudará a darle una mejor forma y evitar errores al maquillarla.

Antes de empezar, asegúrate de que tu rostro esté limpio. Esto no solo significa retirar restos de maquillaje, grasa o suciedad con agua micelar, jabón facial, aceite limpiador o el producto que uses normalmente, sino también poner especial atención en la zona de las cejas, ya que los vellos suelen acumular residuos.

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Cepilla y acomoda: Peina tus cejas hacia arriba con un cepillo tipo spoolie, como el que suelen traer algunos lápices. Esto te ayudará a identificar mejor los espacios donde falta vello y las zonas que necesitan más definición. Dibuja la base Con un lápiz bien afilado, traza una línea fina debajo de la ceja siguiendo su forma natural, desde la parte media hasta el final. Hazlo con suavidad para que se vea natural. Define el arco Si quieres un efecto que eleve visualmente la mirada, marca la parte superior desde el punto más alto de la ceja hacia la cola con una línea ligera y descendente. Rellena poco a poco En lugar de pintar toda la ceja de una sola vez, haz pequeños trazos que imiten el crecimiento natural del vello. La clave está en usar poca presión para que el resultado no se vea exagerado. Difumina el inicio La parte más cercana a la nariz debe verse más suave y ligera. Usa el spoolie con movimientos cortos de lado a lado para difuminar esa zona y crear un acabado degradado mucho más natural.

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Trucos extra para maquillar tu ceja

Si quieres que se vean más definidas, aplica un poco de corrector debajo del arco con una brocha plana para limpiar el contorno y difumina.

Peina y fija los pelitos con un gel transparente (o con color) para que permanezcan en su lugar durante todo el día.

Si tienes las cejas oscuras, usa un tono un poco más claro para rellenar.

Si tienes las cejas claras, usa un tono un poco más oscuro para rellenar.

¿Qué tendencia hay en la forma de maquillar las cejas?

En los últimos años, el efecto brow lamination se ha convertido en una de las tendencias favoritas dentro del maquillaje. Este procedimiento consiste en peinar y fijar los vellos hacia arriba para dar la apariencia de unas cejas más abundantes, ordenadas y con mejor definición.

Aunque normalmente este tratamiento se realiza en salones de belleza, también es posible conseguir un resultado muy parecido en casa con maquillaje, usando cepillos especiales y un buen gel fijador.

Es una excelente opción para quienes tienen cejas difíciles de acomodar, con pelitos rebeldes o remolinos, ya que ayuda a mantenerlas en su lugar mientras les da un estilo actual, elegante y mucho más pulido.