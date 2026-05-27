Mhoni Vidente predice tragedia en el mundo del espectáculo; alerta por pérdidas y escándalos

En una nueva semana no podía faltar la predicción y/o predicciones de Mhoni Vidente, quien no defraudó a sus seguidores al dejar comentarios fuertes alrededor del mundo del espectáculo. La famosa personalidad fue contundente y avisó de una sacudida importante en los siguientes días, por lo que varios ya se preguntaron qué tipo de pérdidas y escándalos habla la vidente.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre las pérdidas y escándalos próximos?

Regularmente Mhoni Vidente es muy directa hacia personalidades en específico, las cuales regularmente están en mención de todas las personas en los espacios mediáticos. Sin embargo, tal como ha hablado de distintos debacles o terrores mundiales, ahora se enfocó en el mundo del espectáculo mexicano.

En uno de sus distintos mensajes en medios, la famosa en temas esotéricos-horóscopo-espirituales auguró tragedias, escándalos y pérdidas inesperadas en las siguientes semanas. Esto causó su debido revuelo, pues es un anuncio fuerte, pero poco certero al negarse a dar nombres concretos de las personalidades que estarán involucradas.

El mensaje o revelación llegó vía lectura de cartas compartidas en su contenido de YouTube. Se habló de temporadas difíciles para ciertos cantantes, artistas y hasta celebridades internacionales. En resumen, Mhoni Vidente indicó noticias muy fuertes provocadas por energías negativas que afectarán a personajes reconocidos en el ámbito público. Habla de aspectos de salud, adicciones y/o conflictos personales que se mantuvieron ocultos.

¿Quién es Mhoni Vidente y por qué es popular?

A lo largo de los años la tarotista y astróloga de origen cubano se convirtió en una personalidad relevante en el medio televisivo. Su popularidad incluso alcanza al continente americano y poco a poco fue construyendo su legado que tuvo buenos destellos televisivos desde 2010. Hoy colabora para distintos espacios mediáticos y tiene su propio canal de YT.

En la actualidad la gente le sigue reconociendo por su constante presencia en medios y sus contundentes mensajes de caos. Las predicciones le han valido mucha conversación en redes y vigencia después de más de una década de popularidad a nivel nacional.