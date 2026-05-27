Los psicólogos coinciden: “La apnea obstructiva del sueño es significativamente más común, particularmente en hombres mayores”

Dentro de las múltiples alteraciones del sueño que afectan a millones de personas, la apnea del sueño se presenta como una problemática creciente entre hombres de mayor edad, afectando no solo su calidad de sueño, sino también la calidad de vida, como lo señala.

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¿Qué es la apnea del sueño?

Dentro de los trastornos del sueño, la apnea del sueño es aquella en la que una persona deja de respirar temporalmente mientras duerme. De acuerdo con especialistas en somnología, esto puede suceder ya que el aire no puede fluir adecuadamente a través de la nariz y la boca.

La apnea del sueño afecta más a hombres mayores, advierten especialistas

La falta de aire se puede deber a una obstrucción o estrechamiento físico de las vías respiratorias: “apnea obstructiva del sueño”. No obstante, este fenómeno también se puede deber a que el cerebro deja de comunicarse con los músculos que controlan la respiración (apnea central del sueño). Es importante considerar que es posible que los dos trastornos se presenten en un solo paciente, mientras que la apnea obstructiva del sueño es significativamente más común en hombres mayores.

¿Cómo se puede curar la apnea del sueño?

Antes de continuar, es importante que, si se padece de algunos de estos trastornos, se deba acudir con un médico especialista para su tratamiento. No obstante, existen algunos métodos que pueden ayudarte a reducir este tipo de problemáticas.

CPAP (Presión Positiva Continua en las Vías Respiratorias): Este es considerado como un tratamiento estándar y eficaz, el cual consiste en una máquina que suministra un flujo constante de aire por medio de una mascarilla.

Dispositivos de Avance Mandibular (DAM): Estos aparatos hechos a la medida por dentistas especializados, adelantan ligeramente la mandíbula y la lengua, lo que permite el flujo de aire.

Cambios en el estilo de vida: En casos leves, la recomendación más precisa es bajar de peso, realizar ejercicio de manera regular y evitar el alcohol y todo tipo de sedantes antes de dormir, además de dejar de dormir.

Si padeces alguno de estos padecimientos, recuerda acudir con un especialista, pero primordialmente, procura modificar tus actos cotidianos para fomentar el flujo de aire dentro del cuerpo.