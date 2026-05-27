Forrar los cajones con papel aluminio: ¿Por qué se recomienda y para qué sirve?

Forrar los cajones de la cocina con papel aluminio es una práctica que algunos de nuestros familiares siguen aplicando, pero que en muchas ocasiones solemos no entender la razón de su aplicación, un truco que podría convertirse en nuestra mejor opción para el cuidado de la casa.

Para que lo puedas intentar, te detallaremos por qué se recomienda y para qué sirve, la respuesta te va a sorprender, se convertirá en el remedio casero que vas a querer usar siempre.

¿Por qué debemos forrar los cajones con papel aluminio?

Debemos aclarar que forrar los cajones de la cocina con papel aluminio no tienen ningún tipo de objetivo decorativo, en realidad se recomienda por ser una barrera protectora para ese mueble, en especial considerando que en esa habitación es muy fácil que puedan salpicar gotas de grasa o residuos de comida.

Es un elemento que sirve para poder evitar que restos de alimentos o líquido pueda tener contacto directo con la superficie del mueble, logrando retirar el papel con facilidad para poder sustituirlo por una nueva cobertura.

Otra razón por la que puede funcionar es cuando guardamos utensilios de cocina con algunas gotas de agua, igualmente vamos a evitar que la humedad pueda dañar los muebles a corto y mediano plazo.

¿Cómo aplicar el papel aluminio en los cajones de cocina?

Para que el remedio casero funcione, es importante forrar los cajones con papel aluminio correctamente, además de seguir un proceso de adecuado mantenimiento, logrando mantener esos espacios limpios. Realiza las siguientes indicaciones:

Antes limpia el fondo con un paño seco para retirar todo el polvo. De ser necesario, usa spray para limpiar muebles de madera, en especial si hay señales de grasa en el espacio. Corta el papel, buscando que sea del tamaño exacto; evita que haya partes levantadas; puedes adherir esos espacios con cinta. Encima coloca todos tus utensilios para hacer peso. Se recomienda aplicarlo en muebles de madera o que contengan un material absorbente. Cuando se arrugue, acumule grasa o humedad, haz el cambio del material. Igualmente, para que sirva el remedio, procura eliminar toda la suciedad que se haya acumulado y seca el espacio.