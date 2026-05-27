Así puedes transformar tu rallador en un organizador para tu cocina

El rallador viejo llega a un punto en el que su funcionamiento ya no es el mismo, por lo que muchos prefieren desecharlo de sus casas para adquirir uno nuevo. Pero olvidamos que es un elemento que podemos transformar en un organizador para tu cocina en sencillos pasos.

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Para que lo puedas intentar, te detallaremos cómo puedes modificar ese elemento de cocina, una gran alternativa para ahorrar en casa y aprovechar ese elemento en tu hogar.

¿Qué se puede hacer con un rallador?

El rallador de queso o verduras que tienes en casa lo puedes convertir en un organizador para tu cocina, logrando almacenar diversos utensilios con facilidad, pero para ello hay que transformar su aspecto en unos sencillos pasos. Por eso deberás hacer los siguientes pasos:

Gira tu rallador, buscando que el asa se quede abajo. En uno de los orificios vas a meter un tornillo, con el que podrás fijarlo a la pared. El espacio vacío que quede en la parte inferior lo vas a tapar con madera del tamaño. Una vez que ya hayamos tapado la base y lo colguemos, puedes introducir cucharones o espátulas con facilidad. Mientras que el asa la puedes usar para colgar algún trapo de cocina.

Otra opción que puede usar es colocar el rallador en su posición normal, colocar madera en la base e introducir cucharas o utensilios en su interior. Si necesitas transportar el organizador de tu cocina a otras partes, puedes hacerlo sujetando su asa con facilidad.

¿Los ralladores de queso pierden el filo?

Aunque no lo parezca, el rallador de queso, conforme lo usamos, va perdiendo filo, haciendo que la labor sea más difícil. Podemos sacarle filo con ayuda de una lija de agua dándole 15 pasadas; hay quienes prefieren desecharlo y cambiarlo por uno nuevo.

Se recomienda que, ante la presencia de óxido o tener deformaciones, lo mejor sea desecharlo o transformar su apariencia usando los consejos anteriores; aprovecha los consejos para que lo puedas usar y sacar tu lado creativo.