Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños para que luzcan discretos y sofisticados: paso a paso

Los ojos caídos y pequeños pueden verse más abiertos, elegantes y luminosos con la técnica de maquillaje adecuada. La clave no está en aplicar más productos, sino en saber dónde colocar las sombras, el delineador y la máscara de pestañas para crear un efecto visual que eleve la mirada de forma natural. Con algunos trucos sencillos, es posible conseguir un resultado sofisticado que favorezca las facciones sin recargar el maquillaje.

El paso a paso para maquillar ojos caídos y pequeños de forma elegante

Lo mejor de esta técnica es que ayuda a agrandar visualmente los ojos mientras aporta un acabado discreto, fresco y sofisticado .

El primer paso consiste en preparar el párpado con una prebase o una pequeña cantidad de corrector. Este truco ayuda a unificar el tono de la piel, mejora la adherencia de las sombras y permite que el maquillaje se mantenga intacto durante más tiempo.

El primer paso para maquillar ojos discretos es poner corrector.|(ESPECIAL/CANVA)

Luego, aplica una sombra clara en tonos beige, vainilla o champagne sobre todo el párpado móvil. Los colores luminosos reflejan la luz y crean la ilusión de una mirada más amplia y despierta. Además, los expertos recomiendan apostar por acabados suaves y tonos neutros cuando se busca un maquillaje elegante para el día a día.

Además, los expertos recomiendan apostar por acabados suaves y tonos neutros cuando se busca un maquillaje elegante para el día a día. Para aportar profundidad sin endurecer las facciones, utiliza una sombra café claro o taupe ligeramente por encima de la cuenca natural y difumínala hacia arriba. Según recomendaciones compartidas por Maybelline y especialistas en maquillaje, esta técnica ayuda a crear una cuenca visual más elevada y favorece especialmente a quienes tienen párpados caídos.

y especialistas en maquillaje, esta técnica ayuda a crear una cuenca visual más elevada y favorece especialmente a quienes tienen párpados caídos. Después, coloca una sombra ligeramente más oscura en la esquina exterior del ojo formando una suave "V". Difuminar correctamente es fundamental para lograr un efecto lifting natural que estilice la mirada sin que el maquillaje se vea pesado.

Cuando las sombras estén listas, realiza un delineado fino pegado a la línea superior de las pestañas. Evita trazos gruesos, ya que pueden reducir visualmente el tamaño de los ojos. Un delineado discreto aporta definición y ayuda a mantener un acabado sofisticado.

Para potenciar la luminosidad, añade un toque de sombra satinada o iluminador en el lagrimal y bajo el arco de la ceja. Este detalle ilumina la mirada y genera una sensación inmediata de mayor amplitud. Además, las tendencias de belleza destacadas por Glamour señalan que los puntos de luz estratégicos continúan siendo uno de los recursos más efectivos para rejuvenecer y abrir visualmente los ojos.

Por último, riza las pestañas y aplica máscara concentrándote en las pestañas exteriores. Este sencillo paso ayuda a elevar visualmente el ojo y aporta un acabado refinado, elegante y favorecedor.

Errores que debes evitar si tienes ojos caídos y pequeños

Algunos errores de maquillaje pueden hacer que la mirada luzca más cerrada o cansada. Uno de los más comunes es aplicar sombras oscuras en todo el párpado móvil, ya que esto reduce visualmente el tamaño del ojo. También conviene evitar delineados demasiado gruesos, colas muy largas o exceso de producto en las pestañas inferiores, pues pueden enfatizar el efecto de párpado caído.

Asimismo, los tonos excesivamente oscuros o los acabados muy pesados suelen endurecer las facciones. Por el contrario, las sombras neutras, los difuminados suaves y los puntos de luz estratégicos ayudan a conseguir una mirada más fresca, natural y sofisticada.

Con una buena combinación de tonos claros, profundidad bien trabajada y pestañas elevadas, los ojos caídos y pequeños pueden convertirse en uno de los rasgos más elegantes y expresivos del rostro.