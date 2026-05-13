Cómo maquillar las cejas con lápiz y que queden naturales: paso a paso

Lograr unas cejas perfectas, definidas y naturales no es tan complicado como parece. Con ayuda de un lápiz para cejas y algunos trucos básicos de maquillaje, puedes rellenar los espacios vacíos sin que el resultado se vea exagerado o artificial. Si quieres aprenderlo hoy mismo , checa esta fórmula paso a paso.

El paso a paso para maquillar las cejas con lápiz y que queden naturales

Lo mejor de este método es que funciona tanto para quienes tienen cejas pobladas como para quienes desean darles más forma y volumen de manera sencilla.

El primer paso es tener claro el diseño que quieres lograr , ya que eso te ayudará a definir mejor la estructura de la ceja y evitar errores al maquillarla.

, ya que eso te ayudará a definir mejor la estructura de la ceja y evitar errores al maquillarla. Después, debes elegir el tono correcto del lápiz para cejas, uno de los puntos más importantes para conseguir un acabado natural. Si el color es demasiado oscuro o cálido, las cejas pueden verse artificiales y endurecer las facciones.

Antes de maquillar las cejas, limpia la piel.|(CANVA)

Antes de maquillarlas, prepara la piel con una limpieza facial para eliminar grasa, residuos de maquillaje e impurezas. Según expertos de maquillaje como Maybelline, este paso ayuda a que el producto se adhiera mejor y dure más tiempo.

para eliminar grasa, residuos de maquillaje e impurezas. Según expertos de maquillaje como Maybelline, este paso ayuda a que el producto se adhiera mejor y dure más tiempo. Cuando la piel esté lista, comienza a delimitar la forma de la ceja como si hicieras un boceto . Marca suavemente el arco y la parte inferior siguiendo la forma natural de tu ceja, evitando líneas demasiado rígidas.

. Marca suavemente el arco y la parte inferior siguiendo la forma natural de tu ceja, evitando líneas demasiado rígidas. El siguiente paso es rellenar con pequeños trazos similares al vello natural . La idea no es pintar completamente la ceja, sino crear un efecto más realista y ligero. Hazlo poco a poco para no saturar el diseño.

. La idea no es pintar completamente la ceja, sino crear un efecto más realista y ligero. Hazlo poco a poco para no saturar el diseño. Finalmente, cepilla las cejas hacia arriba y en dirección natural para difuminar el producto y lograr un acabado mucho más suave y aesthetic.

Un tip extra recomendado por el especialista Make Up By Franz es peinar la ceja en dirección contraria al crecimiento del vello antes de rellenarla, ya que esto ayuda a identificar mejor los espacios vacíos. Además, explica que las cejas más marcadas suelen favorecer maquillajes de noche o eventos especiales.

Cómo elegir un buen lápiz para cejas

Antes de comprar un lápiz para cejas, es importante tomar en cuenta el color de tu cabello para elegir un tono que armonice con tu rostro. Los expertos en maquillaje recomiendan usar tonos cenizos o neutros porque lucen mucho más naturales.

Por ejemplo, si eres rubia, lo ideal es elegir un tono ligeramente más oscuro que tu cabello. En cambio, si eres morena, conviene optar por un color un poco más claro para suavizar las facciones. El equilibrio entre el tono del cabello y las cejas es clave para conseguir un maquillaje elegante y natural.

Además del color, también influye el tipo de lápiz. Los de punta fina permiten hacer trazos más precisos y realistas, mientras que las fórmulas cremosas ayudan a difuminar fácilmente y crear un acabado más suave.